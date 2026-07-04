Paradisul bogaților, zguduit de o bombă: Ajunge războiul din Ucraina în Monaco? Ce spun locuitorii din Principat

Locuitorii din Monaco, atrași de prezența puternică a forțelor de ordine și de nivelul ridicat de securitate, au fost șocați de atacul asupra magnatului Vadim Ermolaiev, scrie The Times. Descrierea făcută de Somerset Maugham a Rivierei Franceze ca fiind „un loc însorit pentru oameni dubioși” s-ar putea dovedi și mai potrivită săptămâna aceasta în Monaco, mica semi-enclavă a miliardarilor, înghesuită între Franța și Marea Mediterană.

Muncitorii reparau ușa marcată de explozie a elegantului bloc de apartamente Sun Palace, unde Vadim Ermolaiev credea că a găsit un refugiu sigur după ce a fost sancționat de guvernul ucrainean.

Vecinii săi de pe Rue Révérend-Père-Louis-Frolla, o stradă liniștită de pe versantul unui deal cu vedere spre Marea Mediterană, erau încă vizibil șocați la trei zile după ce un colet-bombă i-a rănit pe magnatul ucrainean în vârstă de 58 de ani, pe o femeie despre care se spune că ar fi partenera sa, Anna Nasobina, în vârstă de 46 de ani, și pe fiul lor de 13 ani.

Vadim Ermolaev Foto: Profimedia

Un suspect a fost identificat în cadrul anchetei privind atentatul cu pachetul-bombă, a anunțat joi Parchetul principatului. „A fost emis un mandat de arestare pe numele suspectului, care va face obiectul unei alerte roșii Interpol începând din această seară”, a adăugat un purtător de cuvânt.

Silvano Ippolito, care locuiește alături, a coborât în fugă scările când a auzit explozia și a găsit-o pe victima de sex feminin — cea mai grav rănită — acoperită de sânge. „La început am crezut că era moartă”, a spus el. „Era într-o stare îngrozitoare. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Apoi i-am văzut pieptul mișcându-se. Soția mea este medic de urgență și i-a acordat primul ajutor.”

Femeii i-ar fi fost amputate ambele picioare și a avut nevoie de tratament la terapie intensivă. „Starea persoanei care se afla în stare critică nu s-a stabilizat, iar viața acesteia rămâne în pericol”, a declarat miercuri după-amiază Stéphane Thibault, procurorul general al Monaco.

Anna Nasobina, Foto: Profimedia

Nasobina locuiește în Londra, unde deține o proprietate în valoare de 9,3 milioane de euro, situată în apropierea Holland Park, în vestul orașului. O sursă care cunoaște familia a declarat că ea locuia în acea proprietate împreună cu fiul ei și că Ermolaiev petrecea regulat timp acolo alături de ei.

Ea este originară din regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina, unde tatăl ei, Oleksandr, a fost prim-adjunct al procurorului general.

În 2016, ea și alte trei femei au fondat Club Éclectique, care se descrie ca o „asociație privată pentru pasionații de art de vivre”. Clubul, care este înregistrat pe Regent Street din Londra și are un birou în Monaco, găzduiește evenimente culturale cu artiști ucraineni și ruși.

Din 2023, ea este și directoare la Wycombe Square Investments, o companie înregistrată în Marea Britanie.

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Relatările inițiale sugerau că a doua victimă a exploziei ar fi fost soția lui Ermolaiev, Anna, în vârstă de 56 de ani, mama celorlalți patru copii ai săi. Doamna Ermolaieva a declarat însă presei ucrainene că nu se afla printre victime. Un blogger ucrainean a afirmat ulterior că Nasobina era cea care fusese rănită. Doar identitatea lui Ermolaiev a fost confirmată de autorități.

Contactată de The Times, o prietenă a Nasobinei nu a negat că ea era cea rănită în explozie, spunând doar că era o „chestiune privată”.

Victima adolescentă a scăpat cu răni ușoare și a fost audiată de anchetatori, dar Ermolaiev rămâne internat la spitalul din Nisa. În ultimii ani, reședința sa principală a fost apartamentul din Sun Palace, o clădire de culoare crem, cu patru etaje, construită în anii 1920, cu obloane albe. Joi, intrarea în clădire era izolată cu bandă de siguranță și păzită de polițiști înarmați.

Louise, în vârstă de 30 de ani, o vecină, a declarat: „Acest incident ne-a șocat pe toți, deoarece Monaco ar trebui să fie unul dintre cele mai sigure locuri din lume. Dacă războiul din Ucraina ajunge aici, nu este un semn bun, dar cred că a fost un incident izolat.”

Conform ziarului francez Le Figaro, anchetatorii consideră că serviciul de securitate al Ucrainei ar fi putut fi în spatele atentatului cu bombă care l-a vizat pe Ermolaiev. Din 2023, acesta se află sub sancțiuni impuse de guvernul ucrainean din cauza activităților sale comerciale din Crimeea ocupată de Rusia și pentru că ar fi plătit impozite la Moscova. El neagă toate acuzațiile și a condamnat invazia Rusiei.

Au existat speculații conform cărora Ermolaiev, care a obținut cetățenia UE din Cipru în 2018, ar fi putut fi vizat din cauza legăturii sale cu o presupusă înșelătorie.

Anul trecut, fiul său, Artur, a fost reținut în Cipru și extrădat în Estonia, unde a fost acuzat de înființarea unei organizații criminale implicate în fraude telefonice. El a încheiat o înțelegere cu procuratura, a primit o pedeapsă cu suspendare, a plătit 8,5 milioane de euro și a părăsit Estonia la scurt timp după aceea.

Robert, în vârstă de 45 de ani, un alt vecin din Monaco, a declarat:

„De la începutul războiului din Ucraina, mulți ucraineni s-au mutat aici. În Monaco, dacă ești înstărit, autoritățile nu pun prea multe întrebări rezidenților străini despre proveniența averii lor, dar cred că vor trebui să fie mai stricte în viitor.”

Peste 38.000 de persoane sunt înghesuite în acest paradis fiscal de lux, cu o suprafață de 202 hectare, care îl face al doilea cel mai mic stat suveran din lume, după Vatican. Chiar și apartamentele modeste pot fi vândute cu peste 2 milioane de euro, iar chiriile pentru apartamentele de lux pot începe de la aproximativ 15.000 de euro pe lună.

Vedere aeriană panoramică a Principatului Monaco de la Tête de Chien, cu vedere spre Port Hercules, Monte Carlo și Marea Mediterană Foto: Profimedia

Aproximativ trei sferturi dintre rezidenți sunt cetățeni străini înstăriți, în timp ce monegascii din clasa de mijloc locuiesc în mare parte în blocuri de locuințe sociale, cu chirie redusă, aflate în proprietatea statului.

Mașina Bentley Flying Spur a lui Ermolaiev, în valoare de aproape 300.000 de uero, nu ar fi atras atenția printre Ferrari-urile și Lamborghini-urile din Monaco.

Un Rolls-Royce decapotabil alb, înmatriculat în Germania, era parcat miercuri la miezul nopții în fața cazinoului din Monte Carlo, alături de un șir de alte mașini de lux.

Conform legislației locale, rezidenților și cetățenilor din Monaco le este interzis să joace la cazinou, dar mesele de ruletă erau pline de turiști care își plasau jetoanele sub candelabrele de cristal.

Printre aceștia se afla Emil, un bulgar de 50 de ani care locuiește în Dubai, un alt paradis fiscal, dar care a căutat refugiu temporar de dronele iraniene la un prieten rezident în Monaco.

„Credeam că am lăsat pericolul în urmă, dar se pare că lucruri rele se pot întâmpla și aici”, a spus el. „Cu toate acestea, cred că s-ar putea să mă mut aici. Cred că autoritățile vor face totul pentru a asigura siguranța oamenilor. Monaco se bazează pe reputația sa de siguranță pentru a atrage milionari și miliardari.”

Hélène Constanty, o autoare franceză care a relatat îngrijorările de lungă durată legate de corupția din principat, a declarat:

„Cei doi piloni ai economiei din Monaco sunt lipsa impozitului pe venit pentru rezidenți și securitatea sa de neegalat. Are peste 600 de polițiști, ceea ce înseamnă aproximativ unul la fiecare 60 de rezidenți, cu camere de supraveghere peste tot. Se poate observa cât de important a fost să se liniștească populația după atentat, din declarațiile emise chiar de prințul Albert și de șeful guvernului său.”

Poliția monegască și cea franceză sunt acum foarte vizibile, atât în principat, cât și de-a lungul Rivierei.

La câteva minute după explozie, un suspect care purta o pălărie neagră a fost filmat de camerele de supraveghere trecând pe furiș peste granița, de obicei nepăzită, spre Franța, iar de atunci poliția oprește și verifică vehiculele care intră și ies din Monaco.

Conform standardelor amețitor de ridicate ale teritoriului, clădirea lui Ermolaiev este relativ modestă, iar cartierul său de la marginea Monaco-ului, lângă granița cu Franța, este mai puțin căutat decât zonele centrale, de o opulență uluitoare.

„Acest atac a fost posibil pentru că el nu locuia într-un cartier mai scump, unde securitatea ar fi fost mai bună și unde cel care a plasat bomba ar fi fost probabil interceptat”, a spus Constanty.

„În Monaco aproape că nu există criminalitate, motiv pentru care oamenii se simt în siguranță când circulă cu mașini de super-lux. Când cea mai bogată femeie din Monaco, Hélène Pastor, a fost asasinată de un asasin plătit în 2014, acest lucru s-a întâmplat peste graniță, la Nisa, deoarece ar fi fost prea dificil de pus în practică în Monaco.”

Atentatul cu bombă a stârnit speculații febrile la o scară fără precedent de la asasinarea lui Pastor și de la moartea finanțistului Edmond Safra într-un incendiu suspect din 1999.

Editor : B.E.