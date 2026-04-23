Pariuri suspecte câștigate pe starea vremii. Anchetă după ce un senzor de temperatură ar fi fost încălzit cu un uscător de păr

Oficialii francezi au deschis o anchetă după un pariu de 34.000 de dolari câștigat pe starea vremii, în urma acuzațiilor că un senzor de temperatură de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris a fost manipulat.

Temperaturile înregistrate de senzorul de pe aeroport au crescut brusc de două ori în aprilie, în același timp în care pariuri cu câștiguri mari au fost plasate pe Polymarket, cea mai mare piață de predicții din lume, relatează The Independent.

Mai multe publicații specializate pe criptomonede și tranzacții au speculat că un uscător de păr ar fi putut fi folosit pentru a crea o creștere falsă a temperaturii. Forumurile meteo au sugerat că dispozitivul ar fi putut fi alimentat cu baterii, potrivit Le Monde. Cu toate acestea, este vorba doar de speculații și nu de informații verificate.

„Având în vedere constatările fizice de pe unul dintre instrumentele noastre și analiza datelor senzorilor, Météo-France a fost într-adevăr determinată să depună o plângere pentru modificarea funcționării unui sistem automat de procesare a datelor la Brigada de Jandarmerie Transport Aerian din Roissy”, a declarat un purtător de cuvânt.

„Deoarece ancheta este în desfășurare, nu dorim să facem alte comentarii, pentru a asigura buna desfășurare a procedurii,” a adăugat acesta.

Pe 6 aprilie și 15 aprilie, s-au înregistrat temperaturi maxime semnificativ mai mari decât estimările. O valoare de 21 de grade Celsius a fost înregistrată la ora 19:00, respectiv 22 de grade la ora 21:30, conform rapoartelor.

Șansele ca temperatura să depășească 18 grade ​​în ambele zile au fost estimate la 1%, ceea ce înseamnă că oricine ar fi pariat pe un rezultat improbabil ar fi obținut un câștig uriaș.

Un trader a câștigat 21.000 de dolari pe 15 aprilie, numărul total de pariuri câștigate totalizând 34.000 de dolari.

Sursa de date pentru cea mai ridicată temperatură din Paris ar fi fost mutată la aeroportul Paris-Le Bourget, potrivit Telegraph.

„Ieri s-au efectuat lucrări la adăpostul stației care au dus la aceste valori aberante”, a declarat Sébastien Brana, administrator al Asociației Infoclimat. Inițial, s-a crezut că problema a fost cauzată de o „derivație a senzorilor” sau de o „problemă de întreținere”.

„Am raportat aceste suspiciuni către Météo France și cel puțin putem spune că raportul nostru a fost luat foarte în serios și la un nivel înalt, ceea ce a dus la depunerea unei plângeri oficiale”, a adăugat el.

Polymarket a fost acuzată anterior că a permis tranzacționarea cu informații privilegiate. Pariorii pot plasa pariuri pe o gamă extraordinar de diversă de subiecte, inclusiv sport și vreme până la războiul din Iran.

La începutul acestei luni, compania a fost nevoită să retragă un pariu pe soarta unui pilot american dispărut în Iran, criticii numind-o o „piață distopică a morții”.

