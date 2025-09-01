Live TV

Patru ani și jumătate împreună în captivitate, în Rusia: Un soldat s-a întors acasă împreună cu pisica sa credincioasă

În cadrul unui schimb de prizonieri care a avut loc pe 14 august, soldatul ucrainean Stanislav Pancenko, în vârstă de 26 de ani, s-a întors din captivitate împreună cu prietenul său cu patru picioare – un motănel pe nume Mișko.

Mișko a trăit mai mult de patru ani și jumătate în colonia penală nr. 32 din Makiivka, ocupată, din regiunea Donețk, alături de prizonieri de război ucraineni, scrie Novosti.

„Nu puteam să-l las pe Mișko în urmă – în colonie, ar fi avut soarta unui animal fără stăpân. Până atunci, el era, să zicem, pisica familiei noastre”, a povestit Stanislav.

Stanislav Pancenko s-a născut în regiunea Poltava. El a servit în Forțele Armate ale Ucrainei din 2017 și a fost capturat în regiunea Donețk în ianuarie 2019.

Mama sa, Valentina Pancenko, a spus că Stanislav a fost inițial deținut într-un centru de detenție preventivă din Donețk și ulterior a fost transferat la colonia penală nr. 32 din Makiivka, după ce a fost pronunțată „sentința”.

A fost condamnat la 17 ani de închisoare pe baza unor acuzații fabricate.

Prima fotografie din libertate a fost făcută de Stanislav Panchenko împreună cu pisica lui, Misha, în spital. Foto Novosti

Stanislav a explicat că animalul a fost adus în cazarma din Makiivka de un deținut responsabil cu lucrările de întreținere din colonie. Pisoiașul era foarte mic, dar deținuții l-au îngrijit până și-a revenit.

La început, bărbații au crezut că era o pisică femelă și i-au pus numele Mișka, dar mai târziu au descoperit că era mascul, așa că i-au schimbat numele în Mișko.

Soldații au confecționat o geantă specială pentru pisică, pe care au scris „Casă pentru pisici” și „Mișko vrea să meargă la Poltava”.

Stanislav a petrecut aproape șapte ani în spatele gratiilor și, când a fost eliberat, a luat pisica cu el.

„Am decis cu ceilalți deținuți că cel care va fi eliberat primul va lua pisica cu el. Așa că, iarna, am comandat o geantă specială cu pereți și bază întărite, pentru ca Mișko să poată fi transportat confortabil de către prizonierii care lucrau în atelierul de cusut. Gardienii au confiscat-o de trei ori, dar, din fericire, am reușit să o recuperăm de fiecare dată”, a spus militarul.

Stanislav a spus că Mișko este foarte inteligent și afectuos. În timpul călătoriei din Donetskul ocupat, a stat liniștit în geantă și nu a scos niciun sunet.

„Când am fost în sfârșit schimbați, am fost transportați cu ambulanțele. Am avertizat personalul, pentru orice eventualitate, că am o pisică în geantă. Au fost foarte surprinși: „O pisică? Vie?!” Am răspuns: „Da, vie. Și el este din colonia penală nr. 32.”

