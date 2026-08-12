Live TV

R. Moldova reduce cu 50% taxele pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene. Koretski: „O soluţie practică pentru exportatori”

Data publicării:
un barbat ia seminte de grau in mana
FOTO: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Guvernul ucrainean a anunţat, miercuri, intrarea în vigoare, începând din 10 august, a unor acorduri cu Republica Moldova privind o reducere de 50% pentru tranzitul feroviar. Premierul Serghei Koretski a spus că aceasta este „încă o soluţie practică pentru exportatorii ucraineni în contextul terorii exercitate de Rusia în Marea Neagră”.

Începând cu 10 august şi până la sfârşitul anului 2026, este în vigoare un nou regim care prevede o reducere de 50% la tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene. Aceste înţelegeri au fost încheiate în urma discuţiilor recente cu prim-ministrul Moldovei, Vasile Tofan, a anunţat prim-ministrul Ucrainei, Serghei Koretski, conform unui comunicat de presă publicat, miercuri, pe site-ul instituţiei, relatează News.ro.

„Aceasta este încă o soluţie practică pentru exportatorii ucraineni în contextul terorii exercitate de Rusia în Marea Neagră”, a subliniat şeful guvernului ucrainean.

În plus, începând din 17 august, prin acordul dintre cele două ţări, traseul trenului Kiev–Chişinău va fi modificat. Acest lucru va face ca transferurile ucrainienilor către Aeroportul din Chişinău să fie mai convenabile şi semnificativ mai rapide.

Koretski a mulţumit Guvernului Moldovei pentru deciziile adoptate.

„Lucrăm pentru extinderea cooperării reciproc avantajoase dintre Ucraina şi Moldova”, a concluzionat prim-ministrul.

Ucraina ia în considerare să-şi transporte cerealele pe calea ferată, prin Moldova, ca o opţiune de export mai sigură decât transportul maritim şi a solicitat autorităţilor de la Chişinău un tarif redus pentru transportul de mărfuri, au declarat, luni, pentru Reuters surse din ambele ţări.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
A început eclipsa de Soare 2026. Din ce orașe poate fi observat fenomenul. Digi24.ro...
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
4
Iranul, despre acordul de apărare dintre Arabia Saudită, Turcia şi Pakistan: „Știu că nu...
seismograf cutremur
5
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce i-a făcut rusului Kornev în finala europeană
Digi Sport
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce i-a făcut rusului Kornev în finala europeană
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rusia război
Rusia susține că a capturat un sat ucrainean care nu mai există din 1997
RADOM, POLAND - AUGUST 26, 2017 : Polish MIG-29 Fighter display during Radom Air Show 2017.
Un avion de vânătoare ucrainean MiG-29 s-a prăbușit în timpul unei misiuni de luptă la Odesa. „Pilotul a încercat să salveze aeronava”
prizonieri ucraineni intr-un autobuz
„Am fost torturat". Abuzuri sexuale, electrocutări și bătăi zilnice: prizonierii ucraineni, despre condițiile din închisorile din Rusia
boabe de grau peste steagul ucrainei
Portul Constanța, esențial în exportul cerealelor ucrainene. Kievul vrea coridor prin Republica Moldova (Reuters)
Pașaport românesc
Operațiune sub acoperire: O reţea care „fabrica” origini românești pentru cetățeni străini, destructurată de procurori
Recomandările redacţiei
david popovici, bucuros dupa cursa
Medalie de aur. David Popovici, al treilea titlu consecutiv în proba...
Rețea de transport de energie electrică
Ce surse alternative are Sistemul Electroenergetic Naţional pentru a...
drona geran marea neagra
Şeful Forţelor Navale: Dronele distruse în zona Neptun Deep au fost...
2026-02-04-9711
Sindicatele din educaţie resping „categoric” propunerile din legea...
Ultimele știri
Un fost adjunct al ministrului Justiției din Polonia, căutat pentru corupție, a fugit în Transnistria. Anterior se refugiase în Ungaria
„Cea mai costisitoare renovare.” Administraţia Trump va cheltui cel puţin 900 de milioane de dolari pentru modernizarea Casei Albe
Bogdan Ivan: Centrala hidroelectrică Frasin–Pângărați a primit undă verde pentru mediu. Investiția poate depăși 1 miliard de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag fericirea, reușitele și norocul în dragoste până pe 10 septembrie
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
TVR s-a ţinut de cuvânt: aurul lui David Popovici la 100 metri, FĂRĂ reclame, la sesizarea Fanatik, după ce...
Adevărul
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Playtech
Salariile care sar de 13.000 de lei net în România. Domeniile în care se câștigă cel mai bine în 2026, la cât...
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au bătut palma și semnează cu FCSB un contract cum rar se vede! ”N-am mai auzit” / ”Mă surprinde”
Pro FM
Alexandra Stan, prima imagine cu fiica ei, la două zile după ce a devenit mamă: „Totul”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a renunțat Bo Derek la actorie, deși era în culmea succesului: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu actriță”
Adevarul
Tragedie cumplită în Dâmbovița: 5 morți după ce un tânăr fără permis a pătruns pe contrasens. Un bebeluș a...
Newsweek
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Tragedia din spatele unui film celebru. Cum a fost abuzată Judy Garland în timpul filmarilor la “Vrăjitorul...
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”