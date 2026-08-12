R. Moldova reduce cu 50% taxele pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene. Koretski: „O soluţie practică pentru exportatori”

Guvernul ucrainean a anunţat, miercuri, intrarea în vigoare, începând din 10 august, a unor acorduri cu Republica Moldova privind o reducere de 50% pentru tranzitul feroviar. Premierul Serghei Koretski a spus că aceasta este „încă o soluţie practică pentru exportatorii ucraineni în contextul terorii exercitate de Rusia în Marea Neagră”.

Începând cu 10 august şi până la sfârşitul anului 2026, este în vigoare un nou regim care prevede o reducere de 50% la tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene. Aceste înţelegeri au fost încheiate în urma discuţiilor recente cu prim-ministrul Moldovei, Vasile Tofan, a anunţat prim-ministrul Ucrainei, Serghei Koretski, conform unui comunicat de presă publicat, miercuri, pe site-ul instituţiei, relatează News.ro.

„Aceasta este încă o soluţie practică pentru exportatorii ucraineni în contextul terorii exercitate de Rusia în Marea Neagră”, a subliniat şeful guvernului ucrainean.

În plus, începând din 17 august, prin acordul dintre cele două ţări, traseul trenului Kiev–Chişinău va fi modificat. Acest lucru va face ca transferurile ucrainienilor către Aeroportul din Chişinău să fie mai convenabile şi semnificativ mai rapide.

Koretski a mulţumit Guvernului Moldovei pentru deciziile adoptate.

„Lucrăm pentru extinderea cooperării reciproc avantajoase dintre Ucraina şi Moldova”, a concluzionat prim-ministrul.

Ucraina ia în considerare să-şi transporte cerealele pe calea ferată, prin Moldova, ca o opţiune de export mai sigură decât transportul maritim şi a solicitat autorităţilor de la Chişinău un tarif redus pentru transportul de mărfuri, au declarat, luni, pentru Reuters surse din ambele ţări.

Editor : M.B.