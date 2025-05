Pete Hegseth limitează accesul jurnaliștilor în Pentagon. „Un atac direct la adresa libertății presei”

Administrația Trump a impus noi limite privind accesul jurnaliștilor în sediul Pentagonului, cerând ca reporterii acreditați să fie escortați oficial în majoritatea zonelor. Măsura, criticată de Asociația Presei de la Pentagon, este considerată „un atac direct la adresa libertății presei”, informează Reuters.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a emis vineri ordine care impun ca jurnaliștii să fie însoțiți de escortă oficială în mare parte din clădirea Pentagonului, aceasta fiind cea mai recentă dintr-o serie de restricții impuse presei de administrația Trump.

Noile măsuri, care intră în vigoare imediat, interzic reporterilor acreditați accesul în majoritatea spațiilor din sediul Departamentului Apărării din Arlington, Virginia, cu excepția cazurilor în care aceștia beneficiază de aprobare și escortă oficială.

„Deși Departamentul rămâne angajat față de transparență, are și obligația de a proteja informațiile clasificate și sensibile a căror divulgare neautorizată ar putea pune în pericol viețile militarilor americani,” a transmis Hegseth într-un memorandum. El a numit protejarea informațiilor de securitate națională și a securității operaționale „o prioritate absolută” pentru Departament.

Asociația Presei de la Pentagon, organizație care reprezintă interesele jurnaliștilor care acoperă activitatea militară a SUA, a criticat dur noile reguli, considerându-le „un atac direct asupra libertății presei”.

„Decizia este justificată oficial prin motive de securitate operațională. Însă, timp de decenii, presa a avut acces în zonele neclasificate ale Pentagonului, indiferent de partidul aflat la guvernare, inclusiv după atacurile din 11 septembrie 2001, fără ca liderii să invoce riscuri de securitate”, a declarat asociația.

Anchete și teste poligraf după breșele de securitate

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie, Pentagonul a deschis o anchetă privind scurgerile de informații, în urma căreia trei oficiali au fost suspendați. De asemenea, instituția a cerut mai multor mari organizații media, inclusiv New York Times, Washington Post, CNN și NBC, să elibereze birourile de la Pentagon, introducând un sistem de rotație care a permis accesul unor publicații favorabile administrației Trump, precum New York Post, Breitbart, Daily Caller și One America News Network.

Administrația susține că astfel oferă șanse egale altor publicații de a avea acces în calitate de membri rezidenți ai presei.

La nivel mai larg, administrația Trump a recurs la teste poligraf pentru a investiga scurgerile de informații neclasificate. Unii oficiali din Departamentul pentru Securitate Internă au fost informați că ar putea fi concediați dacă refuză testul, a mai relatat Reuters.

Ordinul emis vineri de Hegseth cere, de asemenea, ca membrii presei acreditați la Pentagon să își asume responsabilitatea de a proteja informațiile sensibile, urmând să primească noi legitimații care să-i identifice mai vizibil ca jurnaliști.

„Ne așteptăm, de asemenea, la un anunț iminent privind măsuri suplimentare de securitate și o verificare mai strictă a eliberării acreditărilor,” se precizează în memorandumul oficial.

Editor : M.I.