Povestea lui Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume care a pornit de la zero. Cum a făcut primii bani, în copilărie

Lucy Guo, antreprenoare în serie şi recent desemnată de Forbes drept cea mai tânără miliardară „self-made” din lume, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari, spune că primele ei câştiguri au venit încă din copilărie, pe terenul de joacă.

La doar 30 de ani, Guo a devenit miliardară după ce prima ei companie, Scale AI, un start-up specializat în etichetarea datelor pentru inteligenţă artificială, a fost cumpărată de Meta într-o tranzacţie evaluată la 25 de miliarde de dolari.

În prezent, ea conduce platforma de monetizare pentru creatori de conţinut Passes, lansată în 2022, şi firma de investiţii Backend Ventures, fondată în 2019, relatează CNBC, citat de News.ro.

Crescută la Fremont, California, într-o familie de imigranţi chinezi, Guo povesteşte că părinţii ei trăiau cu multă stricteţe şi puneau accent pe educaţie şi pe bani. Aşa a ajuns ca, încă din şcoala primară, să facă troc cu cărţi Pokémon, să vândă creioane colorate sau să tranzacţioneze obiecte virtuale în jocul Neopets, pe care le transforma ulterior în bani reali.

Mai târziu, pasiunea pentru jocuri video a condus-o către informatică, unde a început să scrie coduri, să creeze roboţi pentru jocuri şi apoi site-uri şi instrumente de marketing online.

Drumul ei spre antreprenoriat a inclus şi renunţarea la studiile de informatică şi interacţiune om-calculator de la Carnegie Mellon University, decizie care i-a nemulţumit pe părinţii ei.

În loc să îşi obţină diploma, a ales să urmeze Thiel Fellowship, program finanţat de miliardarul Peter Thiel, care oferă tinerilor 200.000 de dolari pentru a-şi dezvolta propriile companii.

Succesul nu a venit fără controverse. Recent, Guo şi compania Passes au fost ţinta unui proces colectiv în care se afirmă că platforma ar fi distribuit materiale de abuz sexual asupra minorilor.

„Doamna Guo şi Passes resping categoric acuzaţiile nefondate, formulate după ce au refuzat o cerere de plată de 15 milioane de dolari”, a transmis compania într-un comunicat.

Firma de avocatură care a intentat procesul nu a răspuns solicitării de comentarii.

