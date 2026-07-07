Live TV

Președintele chinez își consolidează puterea folosind metode care amintesc de Stalin și Mao (WSJ)

Data publicării:
xi jinping
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele chinez Xi Jinping își consolidează puterea folosind metode care amintesc de cele folosite de dictatori precum Iosif Stalin și Mao Zedung, conform unui articol amplu din ziarul american The Wall Street Journal.

Scopul lui Xi, conform analizei, este de a elimina orice potențială opoziție, de a consolida controlul asupra Partidului Comunist și de a se pregăti să conducă pe termen nelimitat.

De la al treilea mandat, Xi a intensificat epurările înalților funcționari, înlăturând miniștri, lideri militari și membri ai Biroului Politic, inclusiv unii dintre foștii săi loiali.

De asemenea, a abolit limita de două mandate pentru președinți, a evitat desemnarea unui succesor și a impus sesiuni periodice de autocritică în rândul liderilor de partid, axate pe loialitatea față de conducerea sa.

Potrivit ziarului, Xi a centralizat și mai mult procesul decizional, limitând utilizarea experților externi și consolidând rolul comisiei disciplinare a Partidului, care a sancționat aproape un milion de membri anul trecut.

În același timp, în jurul liderului s-a dezvoltat un cult al personalității, gândirea lui Xi fiind încorporată în carta și Constituția Partidului și fiind obligatorie pentru noii membri.

Wall Street Journal notează însă că o astfel de concentrare largă a puterii prezintă riscuri: reducerea dezbaterii interne ar putea face mai dificilă corectarea erorilor politice, iar lipsa unui plan de succesiune ar putea provoca viitoare lupte pentru putere, așa cum s-a întâmplat după moartea lui Stalin și Mao.

De asemenea, el preia în mod direct practica lui Mao Zedung de a cere membrilor Biroului Politic să se angajeze în autocritică și să se critice reciproc în cadrul reuniunilor anuale prezidate de el, notează WSJ.

În plus, la fel ca Stalin și Mao, actualul lider al Chinei se prezintă drept cel mai mare teoretician comunist al generației sale și își construiește un cult al personalității, observă publicația.

Mai mult, WSJ subliniază asemănările cu Stalin și Mao în ceea ce privește încurajarea supravegherii reciproce și a denunțărilor între funcționari.

În același timp, procesul de elaborare a politicilor a devenit mai centralizat și mai puțin deschis. În ciclurile anterioare de planificare pe cinci ani, guvernul chinez a solicitat pe scară largă contribuții din partea experților externi, inclusiv din partea Băncii Mondiale și a economiștilor străini, însă Xi a redus din ce în ce mai mult rolul acestor recomandări.

O analiză realizată de Asia Society Policy Institute sugerează că ponderea propunerilor adoptate de la organismele de partid și guvernamentale de nivel inferior, precum și de la experții externi, a scăzut, de asemenea, în cadrul celui mai recent proces de planificare pe cinci ani.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nicusor dan
2
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
traian basescu inquam octav ganea
3
Traian Băsescu: „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
4
Rezultatele la Bacalaureat 2026 se publică astăzi. La ce oră se afișează notele și unde...
avion in zbor
5
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Victima unui atac josnic, Kylian Mbappe a răspuns rapid: "O femeie demnă de dispreț!"
Digi Sport
Victima unui atac josnic, Kylian Mbappe a răspuns rapid: "O femeie demnă de dispreț!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mașină EUV de la ASML pentru producția de microcipuri
A obținut Beijingul cea mai importantă mașinărie a lumii? Rolul crucial al Olandei în bătălia pentru supremația AI dintre SUA și China
blocuri de locuințe în China construite de Evergrande.
Tot mai mulți tineri din China aleg să trăiască în „orașe fantomă”: Cum au transformat ei urmările crizei imobiliare într-un avantaj
Submarin nuclear chinezesc
China anunţă că a efectuat un test cu o rachetă strategică în Pacific. Reacțiile internaționale nu au întârziat să apară
Businessman Working During Hot Weather
Cum face China profituri uriașe de pe urma temperaturilor-record din Europa. „Acest lucru ar putea să se repete”
Portavionul Liaoning al Chinei
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute dacă va invada Taiwanul: De ce prima debarcare va fi crucială
Recomandările redacţiei
NATO summit in Ankara, Turkey - 06 Jul 2026
Începe Summitul NATO de la Ankara: cine participă și ce decizii sunt...
Referee Raphael Claus of Brazil shows a red card to United States' Folarin Balogun, right
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun...
banc de pesti-iepure
Grecii instalează bariere plutitoare în largul plajelor, pentru a...
Kamala Harris Accepts Democratic Nomination - Chicago
„Acesta este momentul” potrivit pentru a exercita presiuni asupra...
Ultimele știri
Apărarea aeriană ucraineană împotriva rachetelor balistice rusești este grav slăbită. „Nu avem cu ce să ripostăm”
Rezultate finale Evaluarea Națională 2026, după contestații. Anunțul Ministerului Educației despre afișarea notelor
CM 2026. SUA, eliminate fără drept de apel de Belgia. „Diavolii roșii” au dezlănțuit iadul la Seattle
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, ca o zeiță greacă într-o rochie albă și decupată, la ședința foto pentru „Odiseea”. Detaliile care...
Cancan
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul...
Fanatik.ro
El este premierul care i-a băgat în ceață pe Ilie Bolojan, Adrian Veștea sau Sorin Grindeanu! A plecat să...
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Apar detalii noi despre transferul lui Haaland la Real Madrid. „Nu e o întrebare despre dacă, ci când”
Adevărul
Filmul de groază devenit fenomenul anului 2026: a trecut de 400 de milioane de dolari și a surprins...
Playtech
Statul măsoară proprietățile cu drona. Ce riști dacă ai gardul pus greșit în intravilan
Digi FM
Efect neaşteptat al gumei de mestecat. Ce au observat într-un studiu recent cercetătorii de la King's College...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Denis Alibec, ”prins în ofsaid” în club de soția gravidă: ”Nu-mi face faze d-astea”. Ce a urmat
Pro FM
„Oamenii erau furioși din cauza diferenței de vârstă”. Olivia Wilde rupe tăcerea despre relația cu Harry...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kate Hudson, siluetă de top model la 47 de ani, într-un costum de baie minuscul. Actrița profită la maximum...
Adevarul
Bryan Johnson, antreprenorul american care investește milioane pentru a-și prelungi viața, a fost...
Newsweek
Sprijin de 4.100.000.000 lei la pensie, pentru persoanele cu handicap și copii. Ce se oferă? În ce localități?
Digi FM
Fotbaliștii din Capul Verde, primiți ca eroi acasă, după parcursul de la CM 2026. Carnaval cu mii de oameni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care milioane de oameni o fac în fiecare dimineață. Specialiștii avertizează: "Se simt deja...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Penelope Cruz, nevoită să zâmbească după cea mai mare tragedie din viața ei. Ce s-a întâmplat în timpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...