Tot mai mulți tineri din China aleg să trăiască în „orașe fantomă”: Cum au transformat ei urmările crizei imobiliare într-un avantaj

Tot mai mulți tineri din China transformă urmările crizei declanșate după boom-ul imobiliar din 2000-2020, în care s-a înregistrat cea mai mare explozie de construcții noi din istorie, într-un experiment pe care chinezii îl numesc „traiul într-un oraș pustiu”. Pentru ei, cel mai mare avantaj pe care îl oferă zgârie-norii din orașe precum Huizhou nu este priveliștea de invidiat, ci faptul că sunt pe jumătate goale: chiria este foarte ieftină și, spre deosebire de marile orașe, aici oamenii nu se confruntă niciodată cu problema supraaglomerării.

Ruby Chen predă ore de limba engleză online și a închiriat un apartament într-un complex de clădiri înalte din Huizhou, un oraș de 6 milioane de oameni din apropiere de Hong Kong.

„Ai multe opțiuni aici pentru că sunt așa de multe locuințe goale”, a spus Chen pentru Financial Times. „Dacă închiriez o casă aici și nu mai îmi convine – poate, într-o zi, o să am o problemă cu cartierul – pot alege să mă mut în altă casă.”

Chen provine din Chongqing, un municipiu care acoperă o suprafață egală cu cea a Austriei și are o populație urbană de peste 23 de milioane de oameni.

Ea s-a mutat în Huizhou fiind atrasă de vremea caldă și atmosfera relaxată. Având doar 10 cursuri online pe săptămână, Chen câștigă destui bani ca să acopere costul facturilor.

Proprietarul apartamentului pe care Chen l-a închiriat a plătit inițial aproximativ 150.000 de dolari pentru achiziționarea lui. Acum, el l-ar vinde și cu jumătate din acest preț. Chiria este de doar 190 de dolari pe lună – o sumă mult mai mică decât prețurile din marile orașe.

Soțul lui Chen este avocat și poate lucra online, de asemenea. Când nu se joacă jocuri video, lui Chen îi place să citească și să învețe să își facă singură haine la mașina de cusut.

Proiectul imobiliar Ocean Flower Island a fost abandonat de Evergrande în 2021, după ce compania s-a prăbușit, iar acum autoritățile locale nu știu ce să facă cu insulele artificiale unde zeci de clădiri rămân neterminate. Colaj foto: Profimedia Images / X

„Elefantul alb”: orașele din China au construit prea mult și prea repede

Complexul de apartamente Rongsheng Yuhu Guandi în care locuiește Chen a fost finalizat în 2021, la un an după ce Beijingul a spart bula imobiliară din China impunând măsuri drastice împotriva dezvoltatorilor care au strâns datorii uriașe.

La fel ca zeci de alți competitori, dezvoltatorul complexului din Huizhou, RiseSun Real Estate Development, a inițiat o restructurare financiară pe măsură ce prețurile locuințelor în China au continuat să scadă mult – un trend care continuă și în prezent – înregistrând pierderi uriașe.

Spre deosebire de alte zone afectate de criză, șansele ca piața să își revină în orașe mai mici precum Huizhou sunt slabe.

În timp ce metropolele Beijing, Shanghai, Guangzhou și Shenzhen atrag mereu talente cu industriile lor de înaltă tehnologie, multe din centrele urbane de rangul trei și patru sunt cele mai grav afectate de crizele supraproducției în imobiliare și declinului demografic.

Aceste orașe au construit prea mult, prea repede, iar acum nu pot umple uriașele proiecte de tip „elefantul alb”, care ar fi trebuit să le aducă și mai multă prosperitate.

Unele dintre aceste zone urbane au fost extinse cu echivalentul a mai multor „Manhattan-uri”, potrivit lui Max Woodworth, de la Universitatea de Stat din Ohio, care a studiat problema și a trăit cândva într-un așa numit „oraș fantomă” din China.

„China este o țară mare, are o populație numeroasă, dar nici chiar așa de mare”, a spus Woodworth. Criza demografică a contribuit la problema cu care se confruntă azi aceste orașe și care a fost lăsată să se extindă timp de ani de zile.

De aproape două ori și jumătate mai multe spații de locuit decât populația totală a țării

China a rămas cu un inventar uriaș de noi complexe de locuințe. Împreună cu proiectele care se află încă în construcție, dar nu sunt gata de vânzare, și terenurile unde urmau să fie ridicate noi blocuri de apartamente, numărul total al acestor unități locative era de 70 de milioane în 2023.

În plus, alte 90-100 de milioane de apartamente vândute în anii precedenți au rămas goale sau sunt folosite ca investiții, potrivit datelor Goldman Sachs.

Având în vedere că doar 9 milioane de noi locuințe au fost vândute în China în 2023, apartamentele rămase goale în orașele mai mici s-ar putea să nu mai ajungă niciodată să fie ocupate în totalitate.

În timp ce metropolele Beijing, Shanghai, Guangzhou și Shenzhen atrag mereu talente cu industriile lor de înaltă tehnologie, multe din centrele urbane de rangul trei și patru sunt cele mai grav afectate de crizele supraproducției în imobiliare și declinului demografic. Foto: Profimedia Images

Platforma de tranzacții imobiliare Beike a estimat în 2022 că rata de neocupare a locuințelor în China ajunge până la 20%, dar apoi a retras brusc datele și și-a cerut scuze. Autoritățile din China opresc de multe ori publicarea datelor economice nefavorabile.

În 2016, guvernele locale aveau în plan construirea a peste 3.500 de noi orașe și districte cu o capacitate totală de 3,4 miliarde de locuitori – un număr de aproape două ori și jumătate mai mare decât populația actuală a Chinei.

În același timp, declinul demografic în China este tot mai pronunțat: anul trecut, s-au născut doar 7,29 de milioane de bebeluși – cel mai mic număr din 1949 și până în prezent.

„Este liniște ca într-un oraș fantomă”

Cu toate că pentru mulți oameni aceste orașe goale reprezintă o risipă catastrofală, pentru chinezi precum Ruby Chen, ele oferă mai multă libertate.

„Unii oameni vor spune că generația noastră nu este la fel de muncitoare, dar mediul s-a schimbat față de generația precedentă”, a spus Chen.

„Cred că generația precedentă s-a bucurat de cea mai bună perioadă pentru China, cu dezvoltare rapidă. În zilele noastre, uneori, oamenii lucrează din greu, foarte mult, și ceea ce primesc în schimb nu este pe măsura efortului depus.”

Multe dintre magazinele din aceste complexe neterminate și facilitățile pe care ar fi trebuit să le aibă, precum piscinele, sunt închise.

Rata de ocupare în unele locuri este extrem de joasă, a explicat și Olivia Shu, care lucrează uneori în Hong Kong, dar se simte mult mai relaxată în Huizhou. „Este liniște ca într-un oraș fantomă.”

„Zona mea este ocupată cam în proporție de 30%. În rest este gol”, a spus și Daniel, un actor din Kazahstan care locuiește în districtul Shili Yintan din Huizhou. „Problema este că acum ei încă mai construiesc noi apartamente.”

Unii analiști cred că problema supraproducției în imobiliare este atât de cronică încât, odată ce guvernul alocă o parte din locuințele în exces pentru chiriașii cu venituri mici sau pentru alte utilizări, autoritățile s-ar putea să fie nevoite să demoleze ce mai rămâne.

„Acolo unde declinul populației este pronunțat și cererea a dispărut structural, demolarea stocului cel mai greu de recuperat ar putea fi inevitabilă”, a spus Yi Fuxian, expert în demografia Chinei de la Universitatea din Wisconsin-Madison și autor al cărții: „O țară mare cu un cuib gol”.

Editor : Raul Nețoiu