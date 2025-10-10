Live TV

Data publicării:
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Venezueleana María Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025. Foto: Reuters

Politiciana venezueleană María Corina Machado, lidera opoziției din această țară sud-americană, a spus că este „șocată” să afle că i s-a acordat premiul Nobel pentru Pace în acest an, potrivit BBC News.

Într-un videoclip trimis de echipa sa de presă agenției de știri AFP, Machado îi spune lui Edmundo González – care a înlocuit-o drep candidat atunci când i s-a interzis să candideze – „Sunt șocată!”.

„Suntem șocați de bucurie”, a răspuns González, care a plecat în exil în urmă cu aproape un an. „Ce este asta? Nu pot să cred”, insistă Machado, în vârstă de 58 de ani, care trăiește ascunsă în Venezuela.

Într-o postare pe X, Edmundo González a scris că premiul este „o recunoaștere binemeritată pentru lunga luptă a unei femei și a unui întreg popor pentru libertatea și democrația noastră”. „Primul Nobel al Venezuelei! Venezuela va fi liberă!”.

Comitetul din Norvegia a anunţat vineri că acordă premiul Nobel pentru Pace în 2025 Mariei Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela. Comitetul Nobel norvegian îi acordă prestigiosul premiu pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean şi pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”, subliniind că trecem printr-o perioadă „în care democraţia este ameninţată” şi „este mai important ca niciodată” să fie apărat acest teren comun. Maria Corina Machado este şi câştigătoarea premiului Saharov al Uniunii Europene acordat în 2024.

