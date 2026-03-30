Procesul în care actorul britanic Russel Brand e acuzat de viol, amânat până la toamnă

Procesul în care actorul şi prezentatorul de radio şi televiziune Russell Brand este acuzat de viol şi agresiune sexuală a fost amânat pentru luna octombrie 2026.

Russell Brand, un actor, prezentator radio-TV şi autor britanic de podcast, în vârstă de 50 de ani, este vizat de trei capete de acuzare pentru viol, trei capete de acuzare pentru agresiune sexuală şi un cap de acuzare pentru agresiune indecentă, după ce şase femei l-au acuzat de comiterea acestor infracţiuni între anii 1999 şi 2009. Starul britanic a negat toate acuzaţiile formulate împotriva sa, notează Agerpres.

El a fost pus pentru prima dată sub acuzare în aprilie 2025 în urma plângerilor depuse de patru femei, iar procesul său ar fi trebuit să înceapă pe 16 iunie 2026 la Curtea Coroanei din Southwark.

Noi plângeri care vizează reclamaţii din partea altor două femei au fost depuse în instanţă în luna ianuarie a acestui an.

În cadrul unei audieri care a avut loc luni, judecătorul Joel Bennathan a acceptat să amâne începerea procesului până pe 12 octombrie.

Russell Brand nu as fost prezent la audierea de luni, unde a fost reprezentat de avocatul Ian Winter KC.

Actorul britanic s-a prezentat în trecut de două ori în sala de judecată, unde a pledat nevinovat la toate capetele de acuzare formulate împotriva sa.

Procesul lui ar fi trebuit să dureze iniţial între patru şi cinci săptămâni, însă, după comasarea acuzaţiilor, va avea o durată de circa două luni.

În cadrul unor audieri anterioare, Russell Brand a fost acuzat că a violat o femeie într-o cameră de hotel în perioada în care aceasta asista la conferinţa Partidului Laburist din Barnemouth, precum şi că a atins într-o manieră nepotrivită o prezentatoare TV, pe care a şi agresat-o ulterior sexual într-o toaletă pentru bărbaţi.

De asemenea, el este acuzat de fapte similare comise împotriva unei angajate a unui post radiofonic.

Russell Brand, care deţine o locuinţă în comitatul Buckinghamshire, locuieşte în prezent în Statele Unite şi a beneficiat de regimul de eliberare pe cauţiune pe durata procesului penal.

Russell Brand, născut în 1975 într-o familie de origine modestă din Essex, la est de Londra, şi-a început cariera lucrând ca actor de stand-up încă din adolescenţă.

A devenit cunoscut printr-un stil de umor provocator şi adeseori obscen, înainte de a se impune ca un actor celebru de film şi televiziune şi, apoi, ca un guru anti-sistem, promotor al teoriilor conspiraţiei, fiind urmărit de milioane de persoane online.

A fost căsătorit cu cântăreaţa pop americană Katy Perry în perioada 2010 - 2012.

În ultimii ani, a devenit autor de podcast şi influencer online.

El are aproape 7 milioane de abonaţi pe platforma YouTube, 11,3 milioane de admiratori pe reţeaua de socializare X şi 4,8 milioane de urmăritori pe Instagram.

Editor : B.E.