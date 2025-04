Proteste în Georgia: Percheziții la activiștii care au susținut financiar manifestanții anti-guvernamentali

Activiștii care au ajutat cu bani manifestanții anti-guvernamentali din Georgia au ajuns ținta procurorilor. Autoritățile au anunțat marți că au efectuat percheziții la cinci persoane care au ajutat la organizarea campaniilor de finanțare, informează Reuters.

Georgienii au ieșit în stradă în fiecare seară din noiembrie, pentru a se opune deciziei guvernului de a opri negocierile de aderare la Uniunea Europeană, o schimbare a unui obiectiv național de lungă durată într-o țară din Caucazul de Sud cu 3,7 milioane de locuitori.

Manifestațiile au fost urmate de o represiune rapidă din partea poliției, ceea ce a dus la sute de arestări și bătăi, spun grupurile pentru drepturile omului. Guvernul a apărat reacția poliției.

Într-un comunicat emis marți, biroul procurorului a spus că perchezițiile fac parte dintr-o investigație criminală în curs privind sabotajul, tentativa de sabotaj și utilizarea de fonduri pentru a încălca ordinea constituțională, printre alte acuzații.

Procurorii au deschis luna trecută o anchetă referitoare la campaniile de finanțare organizate de grupuri ale societății civile care au ajutat protestatarii arestați, oferindu-le asistență juridică și bani pentru plata amenzilor. Procurorii au acuzat aceste grupuri de încurajarea protestatarilor să comită acte ilegale în cadrul manifestațiilor de stradă. Autoritățile au blocat conturile bancare ale acestor grupuri ca parte a investigației.

Persoanele percheziționate marți sunt afiliate grupurilor din societatea civilă. Mai mulți dintre aceștia au scris pe Facebook că ofițerii le-au confiscat telefoanele mobile și laptopurile în timpul perchezițiilor.

Patru dintre grupurile acuzate de sprijinirea protestatarilor nu au răspuns imediat la solicitarea Reuters pentru comentarii. Reuters nu a reușit să ia legătura cu al cincilea grup, Foundation For Each Other 24/7.

Tradițional mai pro-occidentală și democratică dintre țările post-sovietice, în ultimii ani Georgia s-a orientat tot mai mult spre Rusia sub conducerea partidului Visul Georgian, aflat la putere din 2012. Ca parte a unei represiuni guvernamentale mai ample împotriva opoziției pro-occidentale din Georgia, partidul a adoptat luna aceasta o lege care interzice organizațiilor de donatori străini să acorde granturi local, fără consimțământul guvernului.

