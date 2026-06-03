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Video Sute de angajați ai Fabricii de Arme din Cugir protestează față de veniturile mici. Mulți au salariul minim pe economie

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protest fabrica de arme cugir
Foto: captură video

Salariaţii Fabricii de Arme din Cugir au ieşit, miercuri dimineaţă, în faţa sediului, pentru a protesta faţă de faptul că, în discuţiile cu conducerea unităţii, nu au obţinut niciun plus salarial în comparaţie cu anul trecut. Muncitorii sunt nemulţumiţi de veniturile mici, arătând că mulţi dintre ei au salariul minim pe economie.

Aproape 500 de angajați au oprit lucrul și au ieșit în stradă, nemulțumiți de faptul că nu li s-au mărit salariile.

Ioan Neagu, președintele Sindicatului „Apărarea” a declarat, pentru Digi24: 

„Forma de protest continuă astăzi și o vom suspenda pentru o perioadă de o săptămână ca să avem răgazul să negociem la Ministerul Economiei o parte din revendicări care necesită memorandumuri aprobate prin hotărâre de Guvern. 

Nemulțumirile sunt că am început să negociem din luna octombrie, suntem în luna iunie, n-am încheiat acordul colectiv de muncă și din toate solicitările noastre, pornind de la tichete de masă, vouchere de vacanță, creștere salarială, n-am rezolvat nimic. Ori în condițiile astea am ajuns, parcurgând toate etapele prevăzue de lege, la greva generală”.

Nu este pentru prima dată când angajaţii Fabricii de Arme Cugir protestează. În ianuarie, mare parte dintre salariaţi au declanşat o grevă japoneză, nemulţumiţi de faptul că nu a fost semnat un nou contract colectiv de muncă, solicitând, totodată, venituri mai mari. 

Şi în 2024, ei au întrerupt lucrul, nemulţumiţi de lipsa comenzilor, a salariilor mici şi a condiţiilor grele de muncă. 

În Cugir sunt două fabrici de armament. 

Uzina din Cugir a fost înfiinţată în 1799, în timpul Imperiului Habsburgic, sub denumirea de Fabrica de Fier şi Oţel. În 2004, societatea s-a împărţit în Uzina Mecanică şi Fabrica de Arme. 

Editor : A.C.

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