O scenă neobișnuită a avut loc în Piața Roșie din Moscova, unde o fetiță de doar 11 ani, pe nume Kira, a reușit să-l pună pe președintele rus Vladimir Putin într-o situație vizibil stânjenitoare. Momentul a fost filmat în timpul unei vizite oficiale și a devenit viral pe internet.

Înconjurat de oficiali și membri ai clerului, liderul de la Kremlin asculta copiii aduși să îi adreseze întrebări și urări. Însă Kira nu a ales o discuție despre școală, sport sau viața de zi cu zi. Ea l-a confruntat pe Putin în legătură cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina și, mai exact, cu tratamentul aplicat unchiului ei rănit pe front.

„Unchiul meu a fost rănit la mână și a fost la spital. Dar nu l-au tratat deloc și acum îl trimit înapoi să lupte pe front”, a spus fata, cu voce calmă, dar hotărâtă. Momentul a surprins vizibil audiența din jurul președintelui.

Fata a precizat că și-a pierdut deja tatăl în războiul din Ucraina și i-a cerut direct președintelui Rusiei ca familia ei să nu mai fie supusă aceleiași tragedii. „Vă rog, să fie transferat imediat către un spital bun în Rusia”, i-a cerut ea.

Potrivit imaginilor video, Vladimir Putin a ascultat-o până la final, surprins de faptul că era întrebat frontal, în public, despre situația unui soldat rănit.

„Îl vom găsi, bine?”, i-a răspuns Putin. Imediat după aceea, liderul rus a pus capăt discuției, a sărutat-o pe frunte și i-a promis că îi va căuta unchiul.

Înregistrarea a devenit rapid virală, tocmai pentru că o asemenea interpelare directă, în public, este extrem de rară la un eveniment oficial al Kremlinului. Posturile de televiziune rusești nu au difuzat integral momentul, iar relatările oficiale s-au concentrat pe faptul că președintele „a promis să ajute”.

Editor : M.I.