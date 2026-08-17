Atacurile cu drone schimbă planurile Rusiei. Marele spectacol militar din Piața Roșie, amânat până în 2027

Un important festival de muzică militară din Moscova a fost anulat cu patru zile înainte de data prevăzută pentru începerea acestuia, au anunțat organizatorii pe Telegram, conform Politico. Fastuoasa paradă, cunoscută sub numele de Festivalul Internațional de Muzică Militară de la Turnul Spasskaya, atrage mii de vizitatori și reunește zeci de fanfare militare în inima Moscovei - Piața Roșie-, lângă Kremlin.

Evenimentul, care a debutat în 2007 la ordinul președintelui Vladimir Putin, este unul dintre cele mai importante evenimente cu tematică militară din Rusia, alături de parada de Ziua Victoriei din 9 mai de la Moscova și de spectacolul de Ziua Marinei de la Sankt Petersburg. Festivalul „Turnul Spasskaya” a fost anulat o singură dată până acum - în 2020, din cauza pandemiei de Covid-19.

În primii ani, fanfarele militare din țările UE, Australia și Canada au participat la evenimentul de la Turnul Spasskaya, deși numărul participanților internaționali a scăzut de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Potrivit canalului de Telegram al festivalului, „evenimentul a fost amânat până în 2027 din cauza unor circumstanțe independente de voința organizatorilor”.

Măsura vine pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene asupra capitalei ruse. Peste noapte, forțele de la Kiev au lansat unul dintre cele mai ample atacuri asupra Moscovei din ultimele luni, cu peste 600 de drone îndreptate spre capitala rusă și regiunea înconjurătoare. Atacurile, care, potrivit presei ruse, au vizat sediile Wildberries, o importantă platformă de comerț online din Rusia, precum și depozite logistice, au provocat incendii de proporții și au cauzat moartea unei persoane.

La începutul lunii iunie, Kremlinul a anulat un alt eveniment programat în Piața Roșie din Moscova - un concert de gală dedicat Zilei Rusiei. Parada de Ziua Victoriei din 9 mai s-a desfășurat la o scară redusă și, pentru prima dată în aproape 20 de ani, fără echipament militar greu.

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Editor : C.A.