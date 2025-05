Reacția fratelui lui Leon al XIV-lea când a aflat cine este noul papă. Predicția unei vecine privind destinul lui Robert Prevost

Când fumul alb a ieşit din Capela Sixtină dezvăluind că a fost ales un nou papă, John Prevost a pornit televizorul în Illinois, şi-a chemat nepoata şi au privit cu uimire cum a fost anunţat numele fratelui său, relatează The Associated Press (AP), potrivit News.ro.

„A început să ţipe pentru că era unchiul ei, iar mie nu-mi venea să cred că acest lucru poate fi posibil, pentru că este prea departe de ceea ce am crezut că se va întâmpla”, a declarat John Prevost într-un interviu cu The Associated Press acordat la domiciliul său din New Lenox, Illinois.