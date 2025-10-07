Greta Thunberg i-a răspuns lui Donald Trump după ce acesta a sugerat că ea suferă de probleme de control al furiei, sugerând că președintele SUA ar putea fi cel care are nevoie de ajutor de specialitate pentru a-și controla temperamentul.

„Am auzit că Donald Trump și-a exprimat din nou opiniile măgulitoare despre caracterul meu și apreciez preocuparea sa pentru sănătatea mea mentală”, a spus activista suedeză în vârstă de 22 de ani într-o postare pe Instagram marți dimineață.

„Aș primi cu plăcere orice recomandări ați avea pentru a face față acestor așa-numite „probleme de gestionare a furiei”, deoarece – judecând după palmaresul dvs. impresionant – se pare că și dvs. suferiți de ele”, a adăugat ea.

Ce a spus Donald Trump

Trump a numit-o pe Thunberg „furioasă” și „scandalagie” după reținerea și deportarea ei din Israel, după ce flota Global Sumud, formată din 42 de bărci, a încercat să livreze ajutoare umanitare în Gaza, dar a fost interceptată de forțele israeliene.

„E doar o scandalagioaică. ... Nu mai e interesată de mediu acum. Are o problemă de control a furiei. Cred că ar trebui să consulte un medic”, a declarat Trump reporterilor. „Ați observat-o vreodată? E o persoană tânără. E atât de furioasă, atât de nebună.”

