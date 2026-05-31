SUA extind termenul limită pentru vânzarea activelor internaţionale ale Lukoil. Care este data anunțată

Pierderi masive din cauza sancțiunilor

Administraţia Trump a extins cu aproape o lună termenul limită pentru ca firmele din energie să încheie acorduri pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia, conform unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA.

Termenul limită a fost prelungit până în 27 iunie, de la 30 mai 2026, potrivit Agerpres, care preia Novinite.

Lukoil a fost inclusă pe lista entităţilor sancţionate de SUA în octombrie 2025, ceea ce a atras interesul potenţialilor cumpărători pentru activele internaţionale ale gigantului petrolier rus, estimate la 22 miliarde de dolari.

De atunci, SUA au prelungit de şase ori termenul limită pentru vânzarea activelor internaţionale ale grupului rus.

Printre potenţialii cumpărători se află gigantul energetic american ExxonMobil, dar şi alţi investitori importanţi.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a informat anul trecut că banii proveniţi din orice vânzare a activelor Lukoil vor trebui plasaţi într-un cont aflat sub jurisdicţia SUA, fondurile urmând să fie îngheţate până la ridicarea sancţiunilor împotriva Lukoil.

Pierderile nete înregistrate anul trecut de Lukoil, calculate conform standardelor financiare internaţionale, s-au ridicat la 1.059 miliarde de ruble (12,386 miliarde de dolari) din cauza sancţiunilor impuse de administraţia Trump.

Este vorba de o diferenţă colosală faţă de rezultatele din 2024, când compania petrolieră rusească a închis anul cu un profit net de 851,5 miliarde de ruble (9,959 miliarde de dolari).

Veniturile Lukoil au scăzut anul trecut până la 3.767 miliarde de ruble (44,057 miliarde de dolari), de la 4.420 miliarde de ruble (51,695 miliarde de dolari) în 2024.

Schimbarea dinamicii s-a datorat sancţiunilor americane împotriva marilor companii petroliere ruse, care obligă Lukoil să îşi vândă activele din străinătate.

