Replică de la Londra pentru afirmațiile lui JD Vance: „Un clovn!”. Noi tensiuni diplomatice în relația SUA-Europa

Deși a încercat să „dreagă busuiocul”, cum s-ar zice la noi, vicepreședintele american JD Vance stârnește tensiuni diplomatice în relația SUA-Europa. Și asta, pentru că a criticat, marți, planul pentru menținerea păcii în Ucraina promovat de Franța și de Marea Britanie, pe care le-a numit țări „oarecare, care nu au mai luptat într-un război de 30 de ani”. Mai mulți oficiali britanici au reacționat după comentariile sale, scrie The Guardian.

La summitul organizat duminică la Londra, la care a participat și președintele interimar al României, premierul britanic Keir Starmer – unul dintre susținătorii principali ai planului, alături de președintele francez Emmanuel Macron – au afirmat că „un număr” de țări și-a exprimat deja sprijinul pentru acest acord. Starmer a subliniat însă că este nevoie de sprijinul SUA pentru a descuraja agresiunile ulterioare ale Rusiei.

„Dacă vreți garanții reale de securitate, dacă vreți să vă asigurați cu adevărat că Vladimir Putin nu va invada din nou Ucraina, cea mai bună garanție este să le oferim americanilor un avantaj economic în viitorul Ucrainei. Aceasta este o garanție de securitate mult mai bună decât 20.000 de trupe dintr-o țară oarecare care nu a mai luptat într-un război de 30 sau 40 de ani”, a spus vicepreședintele republican.

Vance a negat ulterior, într-o postare pe X, că ar fi pomenit cele două țări, dar lucrurile au rămas nelămurite. Doar că numai Franța și Marea Britanie au anunțat că ar fi gata să trimită trupe în Ucraina, deci la ce altă țară se putea referi Vance?

Criticat inclusiv de un aliat loial de-ai lui Trump

Declarația lui JD Vance a provocat imediat reacții dure din partea politicienilor de la Londra. Inclusiv unii membri ai Partidului Conservator, considerați apropiați ai republicanilor americani au reacționat negativ la comentariul lui Vance.

Chiar și extremistul Nigel Farage, liderul Reform UK, care este apropiat de Trump și Vance, a fost tranșant în răspunsul său, spunând: „JD Vance spune ceva greșit - greșit, greșit, greșit”. El a adăugat: „Timp de 20 de ani în Afganistan, proporțional cu dimensiunea noastră față de cea a Americii, am cheltuit aceeași sumă de bani; am trimis același număr de bărbați și femei. Am suferit aceleași pierderi”.

Fostul ministrul al Apărării din Regatul Unit, James Cartlidge, a declarat: „Marea Britanie și Franța au intervenit în sprijinul SUA, trimițând mii de militari în Afganistan, inclusiv propriul meu frate și numeroși colegi parlamentari. Este profund lipsit de respect să ignori acest serviciu și sacrificiu”.

Fostul ministru conservator al forțelor armate și fost parlamentar, Johnny Mercer, l-a numit pe Vance „un clovn”.

Mercer, care a servit în Afganistan, a adăugat și că „am citit cartea lui JD Vance și am făcut greșeala de a-l găsi destul de interesant. Din mărturisirile sale, și-a petrecut timpul în Marina SUA «scriind articole și făcând poze». Poate dacă s-ar fi murdărit pe mâini servindu-și țara, la fel ca mulți dintre camarazii săi americani și britanici, urmând nebuneștile politici externe ale propriei țări, nu ar fi atât de vehement în a le respinge sacrificiul”.

În contrast cu Cartlidge și Mercer, lidera conservatorilor, Kemi Badenoch, a refuzat să condamne declarațiile lui Vance. „Îl cunosc destul de bine pe JD Vance. Am analizat comentariile, nu cred că a spus asta de fapt. O mulțime de oameni se lasă duși de val”.

Liberal-democrații au cerut ca Peter Mandelson, ambasadorul britanic la Washington, să solicite scuze din partea lui Vance.

Premierul Starmer evită să comenteze

Premierul britanic Keir Starmer le-a spus miniștrilor, marți, că pacea în Ucraina „va trebui susținută de garanții de securitate puternice, inclusiv de o coaliție care să apere și să garanteze pacea, cu sprijinul SUA, pentru a-l descuraja pe Putin să revină”, potrivit The Guardian.

Întrebat despre declarațiile lui Vance, purtătorul de cuvânt al lui Starmer a evitat să ofere un răspuns clar, însă a reiterat că forțele britanice au luptat recent alături de americani.

„Prim-ministrul, și cred că întreaga țară, are o admirație profundă pentru toți soldații britanici care au servit, de exemplu, în Irak și Afganistan, mulți dintre ei pierzându-și viața și luptând alături de aliați, inclusiv de Statele Unite”, a spus purtătorul de cuvânt.

Acesta a confirmat că premierul a vorbit cu Trump de două ori în weekend și din nou luni seară.

Reacție de la Paris

Ca răspuns la caracterizarea făcută de JD Vance Franței și Marii Britanii, ministrul francez al Forțelor Armate, Sebastien Lecornu, a adus un omagiu soldaților francezi care au murit pentru țară.

„Vreau să vă spun că cea mai mare forță a unei armate este curajul soldaților săi. Aș dori să aduc un omagiu memoriei celor peste 600 de soldați francezi care au murit pentru Franța de la războiul din Algeria și care merită respectul nostru și respectul aliaților noștri. Noi respectăm veteranii tuturor aliaților noștri, ne așteptăm ca și veteranii noștri să fie respectați”, a declarat Lecornu.

