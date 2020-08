Româncă stabilită în Beirut povestește ce a trăit în timpul exploziei: Am crezut că am murit. Am ieșit din șoc după două ore

Explozia din Beirut a prins-o pe Rim Sbeiti, o româncă stabilită în Liban, în maşină, chiar în mijlocul iadului. Tânăra povesteşte că oamenii alergau plini de sânge fără direcţie şi strigau după ajutor. Rim a reuşit să scape teafără, însă fost în stare de şoc mai bine de două ore, potrivit Mediafax.

Mult fum, maşini distruse, blocuri dărâmate, sticlă pe jos şi mii de oameni plini de sânge care strigau după ajutor. Este descrierea făcută de o româncă care a trăit explozia puternică din Beirut. Rim Sbeiti s-a mutat de cinci ani în Liban, iar ieri spune că a dat pentru prima dată nas în nas cu moartea.

A fost prinsă în maşină, când iadul s-a dezlănţuit. Şocul a cuprins-o atât de tare, încât ne povesteşte că abia după două ore a reuşit să iasă din şoc şi să realizeze ce i s-a întâmplat. Ei şi altor mii de oameni. Peste 300.000 de oameni au rămas fără casă. Aproximativ 100 de persoane au murit, peste 4000 au fost rănite şi zeci de oameni încă sunt daţi dispăruţi.

„Aşteptam să trec cu maşina, era un pic aglomerat. Dintr-odată mă uit în sus şi văd ceva negru care iese din cer. Apoi a venit explozia. Mi-a căzut ceva pe maşină sus, mi-a venit în cap, până am reuşit să-mi dau capul în jos. Pe urmă am făcut panică mare, am început să ţip, să plâng, că nu ştiam ce se-ntâmplă. La un moment am crezut c-am murit. Pe urmă au venit nişte fete pline de sânge, săracele, m-au scos din maşină, am stat lângă un bloc. Ţipând, plângând, oameni cu sânge plini”, a spus Rim Sbeiti.

„Pe o rază de circa 500 de metri, totul a fost pus la pământ. Deci este exact ca o bombă clasică. S-au simţit practic aceste distrugeri până la un 15 kilometri de locul respectiv. Nu avem niciun fel de informaţie că românii ar fi putut fi implicaţi în această tragedie.”, a spus Victor Mircea, ambasadorul României în Liban.

