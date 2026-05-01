Rusia a lansat pentru prima dată noua rachetă Soiuz-5, a anunţat joi seara agenţia spaţială a ţării, precizând că aceasta a decolat fără probleme de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan, informează Reuters.

Soiuz-5, pe care Roskosmos, agenţia spaţială rusă, o descrie ca fiind o rachetă de lansare echipată cu cel mai puternic motor cu combustibil lichid din lume, a decolat cu succes la ora 21:00, ora Moscovei, pe 30 aprilie, se arată într-un comunicat.

Noua rachetă este capabilă să transporte sarcini utile de până la 17 tone, va reduce semnificativ costurile de lansare şi este mai eficientă decât predecesoarele sale în plasarea obiectelor, cum ar fi sateliţii, pe orbita terestră joasă, a declarat agenţia.

Dmitri Bakanov, şeful Roskosmos, a declarat că racheta, pe care a salutat-o ca fiind „un nou pas în explorarea spaţială”, va crea noi locuri de muncă în Rusia şi Kazahstan. Bakanov i-a spus anterior preşedintelui Vladimir Putin că Soiuz-5 este prima nouă rachetă de lansare pe care Rusia a dezvoltat-o din 2014.

