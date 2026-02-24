Live TV

Rusia amenință SUA că reluarea testelor nucleare poate declanșa un „efect de domino” periculos

Data actualizării: Data publicării:
Russia conducts nuclear triad drills involving ground, naval, air forces
SUA acuză, de asemenea, Rusia că ar întreprinde în secret teste nucleare de mică putere. Sursa foto: Profimedia Images

Moscova a avertizat marţi în legătură cu un periculos „efect de domino” dacă Statele Unite vor relua testele nucleare în replică la testele pe care, potrivit Washingtonului, China şi Rusia le-ar fi întreprins în secret, transmite Agerpres.

Adresându-se Conferinţei pentru dezarmare de la Geneva, ambasadorul rus Ghennadi Gatilov a criticat anunţul făcut la sfârşitul lui 2025 de către preşedintele american Donald Trump potrivit căruia Statele Unite se pregătesc să reia primele teste nucleare de după 1992.

„Avertizăm că retragerea Statelor Unite din moratoriul lor naţional ar antrena un efect de domino”, a declarat diplomatul rus, subliniind că „responsabilitatea consecinţelor ar reveni în totalitate Washingtonului”.

Comentariile sale intervin după ce Christopher Yeaw, secretar de stat adjunct al SUA pentru controlul armamentelor şi neproliferare, a afirmat săptămâna trecută că Trump a vorbit serios atunci când a spus în octombrie că Statele Unite vor relua testele nucleare.

„Aşa cum a spus preşedintele, Statele Unite vor relua testele, citez, «pe picior de egalitate»”, a declarat Yeaw la Hudson Institute. El a insistat că aceasta „nu înseamnă o întoarcere la testele atmosferice de tipul Ivy Mike, cu puteri de mai multe megatone”, cu referire la explozia termonucleară masivă din 1952 din Pacificul de Sud.

„Cu toate acestea, egalitatea presupune un răspuns la un criteriu prealabil. Şi este suficient să ne uităm la China sau la Rusia pentru a stabili acest criteriu”, a adăugat Yeaw.

Înaintea Conferinţei pentru dezarmare, Yeaw a reiterat acuzaţiile americane cu privire la teste nucleare secrete ale Chinei. El a dat mai multe detalii despre un test de mică putere pe care, potrivit Washingtonului, Beijingul l-ar fi întreprins în 2020 şi a acuzat China că ar pregăti alte teste de putere mai mare.

Cu prilejul conferinţei de la Geneva, responsabilul american a menţionat că datele culese de Kazahstan, ţară vecină cu China, ar arăta că aceasta a procedat la un test subteran „de zece tone” în ziua de 22 iunie 2020, la ora 09.18 GMT.

„China a prevăzut să efectueze teste de o putere de câteva sute de tone”, a afirmat luni, la Geneva, un înalt responsabil al Departamentului de Stat, sub acoperirea anonimatului.

SUA acuză, de asemenea, Rusia că ar întreprinde în secret teste de mică putere. „Dacă lumea se îngrijorează de tipul de teste pe care Statele Unite le vor efectua, ar trebui să se îngrijoreze şi mai mult de bazele puse deja de Rusia şi China”, a spus acelaşi responsabil.

Marţi, ambasadorul rus Gatilov a prevenit că poziţia Statelor Unite se adaugă provocărilor pe care le întâmpină Tratatul de interzicere totală a testelor nucleare (TICE), un tratat al Naţiunilor Unite vizând interzicerea oricăror explozii nucleare, dar care nu a intrat în vigoare. Până în prezent, Franţa şi Marea Britanie sunt singurele state dotate cu arma nucleară care l-au ratificat.

Citește și Ziua în care lumea a rămas fără „noul început”. Ce se întâmplă după ce a expirat cel mai important tratat nuclear din istorie

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
medvedev
4
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ionuț Stroe
Lecțiile României la 4 ani de la începutul războiului din Ucraina
Donald Trump
Echipa lui Trump dorește să ajungă la un acord de pace între Rusia și Ucraina până la 4 iulie (Bloomberg)
alexandru muraru
Falia tectonică a Europei: Patru ani de la invazia rusă, iluzia păcii de compromis și nașterea unei noi ordini globale
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus
Zaharova: Fără oprirea extinderii NATO, soluționarea războiului din Ucraina este imposibilă. Rusia va acționa politic sau militar
Pavel-Durov-ciocan-justitie-foto-shutterstock_2511198765-1536x1024
Pavel Durov, fondatorul Telegram, anchetat în Rusia pentru pentru „facilitarea activităţilor teroriste”. Miza este, însă, alta
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - NUMIRE PRESEDINTE ANCOM - 9 MAI 2023
ANCOM, cronica unei reforme eșuate: cheltuie mai mult decât produce...
nicu ilie
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Ilie Bolojan înaintea vizitei premierului...
Aleksandar Vucic.
Plan de asasinare a președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, și a...
Dmitri Medvedev încruntat
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot...
Ultimele știri
Oana Țoiu, la patru ani de război: „Suveranitatea Ucrainei este linia roșie pentru libertate în Europa”
Departamentul de Justiție din SUA a ascuns unele documente din dosarele Epstein legate de Donald Trump (NPR)
Crima de la Ciacova: doi bărbați, trimiși în judecată pentru omor și incendierea victimei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Fanatik.ro
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu scoate scheleții din dulap: „Radu Petrescu a trântit un meci. Trebuia exclus pe viață!”...
Adevărul
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...