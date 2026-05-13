Video Rusia anunță un test reușit al rachetei „apocalipsei” Sarmat, după ani de lansări eșuate. Imagini publicate de Kremlin

Sarmat a fost proiectată pentru a înlocui vechile rachete sovietice Voevoda. Captură video X
Programul rachetei Sarmat, marcat de întârzieri și teste eșuate

Rusia afirmă că a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, readucând în atenție controversata armă nucleară supranumită „racheta apocalipsei”, după ani de lansări eșuate, explozii și întârzieri repetate. Președintele Vladimir Putin a descris-o drept cea mai puternică rachetă din lume, în pofida incertitudinilor persistente privind desfășurarea sa operațională completă.

Putin a fost informat despre lansare în timpul unei videoconferințe cu comandantul Forțelor Strategice de Rachete, Serghei Karakaiev, care a spus că testul a confirmat proiectarea și fiabilitatea tehnologică a rachetei, relatează Kyiv Post. „Lansarea a fost un succes”, i-a spus Karakaiev lui Putin, potrivit imaginilor publicate marți de Kremlin pe Telegram.

Putin a descris din nou Sarmat drept „cel mai puternic sistem de rachete din lume”, susținând că aceasta poate parcurge peste 35.000 de kilometri. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia a notificat Statele Unite și alte țări înaintea lansării.

Sarmat, proiectată pentru a înlocui vechile rachete sovietice Voevoda, cunoscute în NATO sub numele de „Satan”, a devenit unul dintre cele mai întârziate proiecte de armament strategic ale Rusiei.

Kremlinul promisese inițial că racheta va intra în serviciu în 2020, însă desfășurarea a fost amânată în repetate rânduri. Putin și alți oficiali ruși de rang înalt au insistat ani la rând că sistemul era aproape pregătit pentru utilizare operațională, în ciuda problemelor tehnice tot mai numeroase.

Rusia a susținut pentru prima dată că a testat cu succes Sarmat la scurt timp după lansarea invaziei la scară largă împotriva Ucrainei, în 2022, Putin afirmând atunci că arma va consolida capacitatea de descurajare nucleară a Rusiei și îi va obliga pe inamicii Moscovei „să se gândească de două ori”.

La începutul anului 2024, Putin a afirmat că primele rachete Sarmat produse în serie au fost deja livrate forțelor ruse. Totuși, până în octombrie 2025, el a admis public că racheta nu era încă în serviciu de luptă. Mai multe alte teste s-au încheiat cu eșecuri.

În septembrie 2024, o rachetă Sarmat a explodat într-un siloz de lansare în timpul unui test la cosmodromul Plesețk. O altă lansare, în noiembrie 2025, ar fi eșuat după ce racheta a rămas în aer aproximativ un minut înainte de a se prăbuși. Cel mai recent test are loc și la câteva zile după ce autoritățile ruse l-au arestat pe Aleksandr Gavrilov, directorul uzinei de apărare Krasmash, care produce aceste rachete, sub acuzația de delapidare.

