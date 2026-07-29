„Totul se intensifică gradual”. Polonia avertizează cu privire la noua lege rusă care justifică intervenţii în alte ţări

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a avertizat miercuri, în legătură cu noua lege rusă care justifică intervenţiile armatei în afara ţării pentru a apăra drepturile culturale şi lingvistice ale cetăţenilor ruşi din teritoriile altor ţări, alertând că aceasta ar putea să ducă la o „intensificare progresivă” a provocărilor din partea Moscovei.

Ministrul polonez a amintit, în declaraţii pentru postul de radio RMF 24, că „în ultimele două săptămâni au fost interceptate trei avioane militare ruse în Marea Baltică” şi că recent „trei drone ruseşti au fost doborâte pe teritoriul României”.

E a mai adăugat că „această situaţie are loc după ce Duma (de Stat/camera inferioară a parlamentului rus) a modificat legea respectivă în urmă cu două luni”, potriivt EFE, preluată de Agerpres.

Conform noii legi, „Rusia poate interveni dacă consideră că drepturile cetăţenilor ruşi ar fi ameninţate în alte ţări, de exemplu, dreptul la libertatea de exprimare”, a amintit Kosiniak-Kamysz.

Ministrul polonez al apărării a adăugat că „în prezent, autorităţile ruse susţin că, în ţările baltice, drepturile cetăţenilor de a-şi reprezenta cultura şi limba sunt ameninţate”, prin urmare, afirmă el, „totul se intensifică gradual, iar Rusia îşi sporeşte ameninţările treptat, intensificându-şi acţiunile de distragere a atenţiei, cele provocatoare şi propaganda”.

„Suntem obligaţi să facem asta”

Referitor la natura acestei ameninţări faţă de Polonia, ministrul a precizat că „nu prevede un atac convenţional iminent” sau „la scară largă, precum cel lansat împotriva Ucrainei la începutul războiului; nu vor exista coloane de tancuri îndreptându-se spre Varşovia”, dar a avertizat cu privire la „utilizarea dronelor ucrainene capturate de Rusia” şi reutilizate pentru a comite „atacuri sub steag fals”.

Săptămâna trecută, ministrul polonez al apărării declarase, după o reuniune a Comitetului de Securitate Naţională, că Moscova deţine „multe drone” capturate de la Kiev şi a explicat că „Rusia le-ar putea folosi în mod provocator împotriva flancului estic al NATO, împotriva ţărilor baltice, Finlandei, României, inclusiv împotriva Poloniei”.

Kosiniak-Kamysz a subliniat că, în cazul unui atac de acest tip, ar trebui activate „aplicarea articolelor 4 şi 5 (din Tratatul Alianţei Nord-Atlantice), care implică utilizarea extremă a forţei şi a tuturor mijloacelor de către toate statele membre”.

„Noi suntem obligaţi să facem asta şi sperăm că aceste angajamente faţă de noi vor fi respectate”, a adăugat el.

Editor : B.P.