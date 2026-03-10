Live TV

Rusia, avertizată de Pete Hegseth să nu se implice în războiul cu Iranul. Mesaj pentru Mojtaba Khamenei: „Ar fi înțelept să asculte”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth. Foto. Reuters

Secretarul american al apărării Pete Hegseth a avertizat marţi Rusia să nu se implice în războiul cu Iranul, în timp ce pe noul lider al Iranului îl sfătuieşte să ţină cont de cuvintele lui Donald Trump şi să nu încerce să urmărească obţinerea de arme nucleare.

Remarca lui Hegseth referitoare la Rusia a venit după ce a fost întrebat într-un briefing de presă la Pentagon despre convorbirea telefonică pe care preşedintele Donald Trump a avut-o luni cu omologul său de la Kremlin, relatează CNN, conform News.ro.

Hegseth a descris conversaţia ca fiind un „apel puternic”, care, speră el, a reafirmat „posibilitatea unei păci” în războiul dintre Rusia şi Ucraina. El a spus că apelul a reafirmat, de asemenea, „recunoaşterea faptului că, în ceea ce priveşte acest conflict, ei (ruşii - n.r.) nu ar trebui să se implice”.

Surse au declarat anterior pentru CNN că Rusia sprijină eforturile de război ale Iranului, furnizând informaţii despre ţintele militare americane.

Întrebat despre degradarea capacităţilor Iranului în materie de rachete şi drone, după ce s-a raportat că acestea au fost reduse cu 90%. Hegseth a răspuns că acest lucru nu înseamnă că forţele iraniene nu vor mai putea lansa rachete, dar că cifrele reflectă „eficacitatea” atacurilor americane.

Pe de altă parte, Hegseth l-a avertizat pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, să „ţină cont de cuvintele” preşedintelui american Donald Trump şi „să nu urmărească obţinerea de arme nucleare”.

„Noul lider al Iranului ar fi înţelept să asculte cuvintele preşedintelui nostru, şi anume să nu urmărească obţinerea de arme nucleare şi să declare acest lucru public”, a menţionat Hegseth.

Când a fost întrebat despre zvonurile potrivit cărora Khamenei ar fi fost rănit în atacurile asupra Iranului, Hegseth a spus că nu poate comenta.

Citește și:

Vladimir Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Moscova asigură Teheranul de „sprijin neclintit”

Iranul îl contrazice pe Trump: „Vom lupta cât timp va fi necesar”. Ministru de Externe: Suntem pregătiți pentru un război de durată

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pete Hegseth
„Zdrobim inamicul”. Șeful Pentagonului anunță „cea mai intensă” zi de atacuri asupra Iranului de la începutul războiului
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
Statele Unite iau în considerare redislocarea unor sisteme de apărare aeriană Patriot din Coreea de Sud în Orientul Mijlociu
granita iran-turcia
Teamă, epuizare și ușurare. Mărturii de la granița Iran-Turcia: „Mulți spun că îl așteaptă pe Reza Pahlavi”
Iran fotbal feminin
Reacția Australiei, după ce cinci jucătoare din naţionala de fotbal a Iranului au părăsit cantonamentul. Premierul, lăudat de Trump
profimedia-1079236515
Primele atacuri ale SUA asupra Iranului au costat Pentagonul o sumă exorbitantă. Îngrijorări legate de stocurile de armament avansat
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
România, punct strategic pentru SUA: avioane de luptă și militari...
ID234047_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Volodimir Zelenski vine joi, 12 martie, în România. Președintele...
ilie bolojan guvern
DOCUMENT Guvernul a publicat bugetul pentru 2026: Pensiile rămân...
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția intră din nou în ședință, după publicarea bugetului. Liderii...
Ultimele știri
Cum a ajuns Donald Trump la mâna lui Volodimir Zelenski: „A fost cea mai mare greșeală tactică”
Podul Prieteniei va fi închis joi timp de cinci ore pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii
Controale la nivel național în centrele pentru adulți cu dizabilități. Peste 400 de servicii rezidențiale vor fi verificate de ANPIS
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul săptămânii. Berbecii se confruntă cu secrete care ies la iveală, Leii își revizuiesc planurile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
Sora Andreei Anița rupe tăcerea la o săptămână de la moartea ei: „Eu nu ascund adevărul”. Dezvăluiri...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Peste 90 de milioane de lei ajutor de stat pentru o firmă din Grupul Țiriac, ca să construiască un combinat...
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Cetățeană sau cetățeancă: care este varianta corectă
Digi FM
Kylie Minogue are 57 de ani, dar nu pare că a trecut de 30. Tonică, șic și misterioasă, la Paris
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care...
Pro FM
Giulia Anghelescu, sinceră despre intervențiile estetice: „Multă lume mă întreabă ce mi-am făcut la față”
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026