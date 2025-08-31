Rusia ia în considerare posibilitatea construirii unei centrale nucleare în Niger, un stat vast și arid, bogat în uraniu, de la marginea deșertului Sahara, care trebuie să importe cea mai mare parte a energiei electrice.

Un avantaj geopolitic în fața Occidentului

Poate fi considerat impracticabil și s-ar putea să nu se întâmple niciodată, dar conceptul este încă o mișcare a Moscovei de a căuta un avantaj geopolitic asupra națiunilor occidentale, notează BBC.

Nigerul a exportat dintotdeauna metalul pentru rafinare ulterioară în Franța, dar acest lucru se schimbă pe măsură ce țara condusă de armată rupe legăturile cu fosta putere colonială.

Operațiunea minieră de uraniu a grupului nuclear francez Orano a fost naționalizată în iunie, ceea ce a deschis calea Rusiei pentru a se propune ca un nou partener.

Este vorba despre generarea de energie și aplicații medicale, cu accent pe formarea expertizei locale în cadrul unui acord de cooperare semnat între corporația de stat Rosatom și autoritățile nigeriene.

Dacă va fi vreodată realizat, acesta ar fi primul proiect de energie nucleară din Africa de Vest.

Dincolo de discuțiile inițiale, nu este clar cât de departe vor progresa lucrurile pe această cale. Dar deja, cu această primă mișcare, Moscova a arătat că înțelege profunzimea frustrărilor locale.

Consecințele rupturii dintre junta nigeriană și Franța

Timp de mai bine de cinci decenii, Orano - care până în 2018 era cunoscută sub numele de Areva - a exploatat uraniul din Niger, pentru a aproviziona sectorul energiei nucleare, care se află în centrul strategiei energetice a Franței.

Compania deținută de guvernul francez își obține acum majoritatea aprovizionărilor din Canada și Kazahstan și are proiecte în curs de dezvoltare în Mongolia și Uzbekistan.

Însă legătura nigeriană a rămas semnificativă și încărcată cu o anumită greutate politică și poate chiar culturală.

Totuși, Parisul nu și-a împărtășit cunoștințele în domeniul energiei nucleare cu furnizorul său african loial. Între timp, Nigerul trebuie să se bazeze în mare măsură pe generarea de energie pe bază de cărbune și pe importurile de electricitate din Nigeria.

Însă acum, ruptura relațiilor dintre junta nigeriană și Franța a permis Moscovei să ofere speranța, oricât de îndepărtată, a unui viitor nuclear, lucru pe care Areva/Orano, de-a lungul atâtor ani de operare locală, nu reușise să-l facă.

„Sarcina noastră nu este doar să participăm la extracția de uraniu. Trebuie să creăm un sistem complet pentru dezvoltarea energiei atomice pașnice în Niger”, a declarat ministrul rus al Energiei, Serghei Țivilev, pe 28 iulie, în timpul unei vizite la Niamey.

Bineînțeles, acest lucru nu este în întregime altruist. Există beneficii economice pentru Rusia și face parte dintr-o acțiune mai amplă de a îndepărta influența occidentală din regiunea Sahel.

Rușii ar putea avea șansa de a dezvolta mina din Imouraren, unul dintre cele mai mari zăcăminte de uraniu din lume.

Un plan francez de dezvoltare a sitului a fost inițial blocat de scăderea cererii mondiale de uraniu după accidentul nuclear de la Fukushima din 2011, în Japonia. Acesta a fost relansat la mijlocul anului 2023, doar pentru ca junta militară care a preluat puterea câteva săptămâni mai târziu să anuleze drepturile Orano asupra zăcământului Imouraren.

Poziție importantă în producția de uraniu

Obținerea acestui atu cheie ar consolida poziția deja importantă a Rusiei în producția globală de uraniu, o marfă acum atât de vitală pentru speranțele lumii că energia nucleară va ajuta la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Și este foarte posibil să poată cumpăra, la un preț favorabil, total sau parțial din cele până la 1.400 de tone de concentrat de uraniu semiprocesat, care așteaptă să fie exportat din mina Sominak operată de Orano la Arlit, confiscată de stat în iunie.

Stocurile s-au acumulat inițial după ce blocul regional vest-african, Ecowas, a impus o blocadă comercială asupra Nigerului în urma răsturnării lui Mohamed Bazoum, președintele civil al țării, în iulie 2023. Dar chiar și după ridicarea sancțiunilor, noul regim militar a împiedicat Orano să reia livrările.

La un moment dat, China a arătat, de asemenea, interes pentru a cumpăra o parte din concentrat.

Nigerienii au explorat chiar și contacte cu Iranul, până când SUA i-au avertizat să nu urmărească nicio vânzare în acea direcție.

Desigur, imaginea unei centrale nucleare nigeriene pe care a pictat-o ​​Țivilev ridică întrebări uriașe - tehnice, economice și legate de securitate într-o regiune cunoscută pentru militantismul islamist.

Într-adevăr, francezii nu par să fi considerat niciodată că opțiunea merită luată în considerare serios.

În timp ce rafinarea minereului se poate face în Niger, conversia, îmbogățirea și transformarea ulterioară în combustibil nuclear se desfășurau în străinătate, la uzina Orano de la Cap de la Hague, în Normandia.

De acolo a fost livrat către centralele nucleare din Franța.

Construirea unei centrale nucleare poate dura ani de zile, astfel de proiecte necesită investiții uriașe de capital, iar odată operaționale, acestea au nevoie de o sursă de energie electrică mare și sigură.

În plus, viabilitatea depinde de disponibilitatea consumatorilor industriali și casnici care își pot permite prețul energiei generate.

Ce ar însemna o centrală nucleară într-o regiune volatilă

Există, de asemenea, semne de întrebare cu privire la posibilitatea construirii și protejării în siguranță a unei centrale nucleare în regiunea Sahel fragilă și violentă de astăzi. Grupurile armate jihadiste controlează suprafețe întinse de teren în Mali și Burkina Faso, precum și părți din vestul Nigerului, ceea ce face ca zona să fie extrem de nesigură.

Având în vedere timpul, costurile și complicațiile dezvoltării sectorului nuclear în Niger, aceasta rămâne o perspectivă îndepărtată.

Probabil că nu oferă o modalitate timpurie de a reduce presiunea actuală asupra aprovizionării cu energie sau nevoia acesteia de diversificare economică.

Dar, într-un fel, aceste întrebări tehnice ratează esențialul.

Rusia a profitat de resentimentul nigerienilor față de presupunerea franceză că ar trebui să se mulțumească să rămână pe termen nelimitat furnizor de minerale brute, fără speranța de a ajunge vreodată la un nivel mai industrializat.

Nigerul a urmat exemplul Mali și Burkina Faso

Regimurile militare aliate din țările vecine, Mali și Burkina Faso, și-au aplicat acum viziunea suveranismului african la cel mai mare produs de export al lor, aurul.

Noile reguli miniere obligă investitorii străini să acorde roluri mai importante partenerilor de afaceri locali și să se asigure că o parte din producție este rafinată local, păstrând o mai mare parte din „valoarea adăugată” a locurilor de muncă și a profitului în țară.

Mali a reținut chiar și câțiva directori ai firmei miniere canadiene de aur Barrack timp de luni de zile, într-o dispută privind veniturile.

Acum, și Nigerul a jucat dur.

Închiderea și eventuala naționalizare a operațiunilor Orano au fost înconjurate de recriminări reciproce, guvernul și compania acuzându-se reciproc de obstrucționare.

Directorul grupului din țară, Ibrahim Courmo, este reținut fără acuzații din luna mai.

Iar junta aflată astăzi la putere pare hotărâtă să pună capăt erei exploatării franceze de uraniu în Niger, un oficial declarând ziarului parizian Le Monde că Orano „s-a îndopat cu resursele naturale ale țării noastre”.

Cine poate spune la ce se vor ridica vreodată, în termeni concreti, propunerile Moscovei privind parteneriatul științific nuclear și poate chiar producerea de energie?

Dar un lucru este clar, în Niger rușii sunt cei care au citit corect starea de spirit politică.

