Şapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului, trebuie să-și părăsească mănăstirea din Spania

După aproape doi ani de conflicte în justiţie cu Biserica Catolică, şapte călugăriţe rebele din Spania vor fi evacuate dintr-o mănăstire în care au locuit timp de mulţi ani.

Un tribunal a decis că fostele membre ale Ordinului Clariselor vor trebui să părăsească mănăstirea din Belorado, situată pe traseul de pelerinaj Camino de Santiago, din nordul Spaniei.

Mănăstirea este locuită de membrele acestui ordin religios încă din anul 1349, însă cele şapte călugăriţe vor trebui să o părăsească până joi, la ora locală 09:30, altfel riscă să fie evacuate.

"Sunt disperate, devastate", a declarat purtătorul lor de cuvânt, Francisco Canals, miercuri, pentru DPA. "Ele vor să plece fără să fie văzute - pentru a-şi păstra demnitatea", a adăugat el.

Călugăriţele s-au desprins din biserica oficială în 2024 şi au declarat că nu mai recunosc autoritatea Vaticanului.

Ele respectă învăţăturile lui Pablo de Rojas Sanchez-Franco, un autointitulat episcop care a înfiinţat o comunitate religioasă ultra-conservatoare şi care a fost excomunicat în 2019.

Acest bărbat excentric, în vârstă de 45 de ani şi totodată un "admirator" declarat al fostului dictator spaniol Francisco Franco, susţine că scaunul papal este vacant de la moartea papei Pius al XII-lea în 1958, întrucât toţi succesorii lui au trădat adevărata doctrină a credinţei catolice.

"Vor să ne distrugă, să ne elimine, pentru că noi avem probabil ceva de spus ce ei nu vor să audă", a declarat una dintre călugăriţe, sora Paloma, într-o înregistrare video trimisă mai multor companii mass-media din Spania.

Găsirea unei reşedinţe alternative pentru aceste călugăriţe ar putea fi dificilă, deoarece ele vor să rămână împreună şi, de asemenea, deţin multe animale de companie.

A fost lansat şi un apel online, iar călugăriţele speră la o donaţie în una dintre zonele afectate de exodul rural din Spania. "Într-o Spanie din ce în ce mai depopulată, există sute de clădiri abandonate în care nu locuieşte nimeni", se afirmă în textul apelului.

