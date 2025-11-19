Video Scene de film pe o stradă din sudul Italiei: Un bancomat tras cu mașina de hoții care l-au furat Data publicării: 19.11.2025 12:51 Foto: captură video la Repubblica Scene demne de filmele de acțiune au fost filmate pe străzile din Casalnuovo di Napoli, din sudul Italiei. O grupare de hoți a furat un bancomat pe care l-au tras cu mașina pe șosea. Traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli Dani Mocanu, cercetat și de ANAF: manelistul are obligații fiscale nedeclarate de peste 300.000 de euro (surse) O dronă a intrat în spațiul aerian al României: patru avioane militare au fost ridicate pentru monitorizare. A fost emis mesaj Ro-Alert SUA lucrează în secret la un nou plan pentru a încheia războiul din Ucraina Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un fleac”. „Cred că mai degrabă președintele are o datorie față de mine” Senator SOS, despre acuzația că un coleg a furat un rucsac: „Om fi noi parlamentarii hoți, dar chiar să ne coborâm la nivelul ăsta” Protest al angajaților din Parlament, nemulțumiți de tăierile de salarii. Ministrul Dezvoltării îi asigură că nu vor fi afectați Consens în Coaliție în privința procentului pensiilor magistraților. Kelemen: Săptămâna asta ar trebui să trimitem proiectul la CSM FMI ne recomandă impozit progresiv. Ionuț Dumitru: „Cu resurse reduse, plătim salarii mai mari față de media UE” Hoții au legat bancomatul cu o frânghie de mașină și au pornit cu el, tărându-l pe șosea.Operațiunea a fost surprinsă de un localnic cu telefonul mobil, iar imaginile au devenit virale în mediul online. Editor : A.C. Etichete: italia furt bancomat napoli Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 „A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85... 2 Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc... 3 Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă 4 Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius... 5 Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o...