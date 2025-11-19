Scene demne de filmele de acțiune au fost filmate pe străzile din Casalnuovo di Napoli, din sudul Italiei. O grupare de hoți a furat un bancomat pe care l-au tras cu mașina pe șosea.

Hoții au legat bancomatul cu o frânghie de mașină și au pornit cu el, tărându-l pe șosea.

Operațiunea a fost surprinsă de un localnic cu telefonul mobil, iar imaginile au devenit virale în mediul online.

