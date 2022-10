Situația ciudată în care s-a trezit un mire care n-a putut participa la propria nuntă. Soția lui s-a dus singură la petrecere

În ziua nunții, o mireasă din Anglia a petrecut singură, pentru că mirele era blocat la mii de kilometri distanță, în Abu Dhabi, din cauza unui curs nefericit de evenimente.

Hazel Taylor, din Gillingham, Anglia, este asistentă medicală, iar în 2019 a renunțat la locul de muncă dintr-un spital local și a plecat să lucreze în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi, unde era mult mai bine plătită.

Femeia spune că perioada în care a ales să facă această schimbare nu a fost cea mai bună, din cauza pandemiei, însă s-a întâmplat și un lucru minunat: l-a cunoscut pe Kareem Kowaitly, viitorul ei soț.

Anul trecut, când cuplul a ajuns în Marea Britanie pentru o vacanță în Norfolk, Kareem a cerut-o de soție și au decis împreună să se mute în Marea Britanie.

Pentru că cei doi nu puteau să locuiască împreună în Emiratele Arabe Unite, pentru că nu erau căsătoriți, au decis să-și grăbească planurile de nuntă.

Hazel nu este musulmană, așa că nu putea să se căsătorească cu Kareem în Emiratele Arabe Unite. A aflat apoi că nu se putea căsători cu el nici acasă, în Marea Britanie, pentru că nu mai era oficial rezidentă aici.

În aceste împrejurări au decis să se căsătorească legal în Georgia. „Am plănuit să ne căsătorim și să facem actele în Georgia și apoi să organizăm o petrecere de nuntă în Marea Britanie, dar când a început războiul în Ucraina, am accelerat planurile și ne-am căsătorit mai devreme”, a declarat ea pentru Kent Online.

Astfel, cei doi s-au căsătorit în aprilie și au programat nunta în septembrie.

Kareem a depus cererea de viză în calitate de soț al unei cetățene britanice, după care au început pregătirile pentru o nuntă de vis la un castel istoric.

„Nunta urma să fie pe 3 septembrie. Când am aplicat pentru viză, timpul de așteptare era de 12 săptămâni. Planul nostru era ca, în situația în care cererea era respinsă, să mai aibă timp să obțină o viză de turist doar pentru nuntă, dar nu am mai primit niciun răspuns”, a spus Hazel.

Când a venit data nunții, Hazel a decis ca aceasta să aibă loc, chiar și fără mire.

„Tatăl meu a venit din Australia, iar alte persoane au venit din Europa, așa că am avut o petrecere. Am transformat tortul de nuntă în prăjituri, iar buchetul de mireasă, într-o arcadă de flori. Și am băut multă tequila. Am încercat să nu plâng și cred că am plâns doar de două ori”, a spus Hazel.

Hazel spune că a contactat autoritățile britanice ca să afle de ce nu au transmis niciun fel de răspuns după atâta vreme. Într-un final, a primit precizări de la biroul unui parlamentar local în care i se oferă explicația: „Motivul pentru întârziere este că, la mijlocul primăverii, ne-am confruntat cu două crize care au avut impact asupra activității Ministerului de Interne în același timp, acestea fiind o creștere fără precedent a cererilor de pașapoarte după două veri în care călătoriile internaționale au fost dificile și situația din Ucraina”.

Dar Hazel spune că, în cazul soțului ei, întârzierea este inacceptabilă, mai ales că el este angajatul unei multinaționale britanice.

Acum, Hazel este în Marea Britanie, iar soțul ei, încă în Abu Dhabi. Speră ca situația să se rezolve cât mai curând.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat pentru sursa citată: „Toate cererile de viză sunt analizate cu atenție și ne străduim să le soluționăm cât mai repede posibil”.

Editor : D.C.