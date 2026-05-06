SUA au deschis focul și au neutralizat un petrolier iranian în Golful Oman cu un avion lansat de pe USS Abraham Lincoln

U.S. Navy Flight Operations Supporting Operation Epic Fury
Este a doua oară când Statele Unite au intervenit pentru a neutraliza o navă iraniană care a sfidat blocada. Sursa foto: Profimedia Images

Armata americană a anunţat miercuri că a deschis focul asupra unui petrolier sub pavilion iranian în Golful Oman, după ce nava ar fi încercat să forţeze blocada porturilor iraniene impusă de Washington. Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), forţele americane au dezactivat cârma petrolierului după ce echipajul a ignorat avertismentele repetate.

„Forţele americane care operează în Golf au acţionat pentru respectarea blocadei, neutralizând un petrolier sub pavilion iranian fără încărcătură, care încerca să navigheze către un port iranian miercuri, la 09:00 ora Washingtonului”, a scris Comandamentul Central al SUA (Centcom) pe reţeaua X.

„După ce echipajul navei Hasna nu a ţinut cont de avertismentele repetate, forţele americane au scos din funcţiune cârma petrolierului trăgând mai multe salve” dintr-un avion care a decolat de pe portavionul USS Abraham Lincoln, desfăşurat în regiune, a adăugat acesta, specificând că „Hasna nu se mai află în drum spre Iran”.

Este a doua oară când Statele Unite au intervenit pentru a neutraliza o navă iraniană care a sfidat blocada impusă pe 13 aprilie de Washington, după ce prima runda de negocieri cu Teheranul a eşuat.

Pe 19 aprilie, forţele americane, de data aceasta operând de pe un distrugător, au vizat sala motoarelor navei Touska după ce au ordonat echipajului să evacueze, neutralizând astfel nava.

Deşi blocada porturilor iraniene continuă, Donald Trump a anunţat marţi suspendarea operaţiunii americane „Proiectul Libertate”, lansată cu doar 48 de ore mai devreme pentru a permite trecerea prin Strâmtoarea Ormuz a sutelor de nave blocate în Golf, „având în vedere progresele uriaşe înregistrate în vederea unui acord cuprinzător şi definitiv cu conducerea iraniană”.

Preşedintele american a crescut însă presiunea asupra Iranului miercuri, ameninţând că va bombarda ţara „cu o intensitate mult mai mare decât înainte” dacă liderii săi nu ajung la un acord cu Washingtonul.

