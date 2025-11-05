Cel puțin 66 de oameni au murit, iar sute de mii au fugit din casele lor, după ce unul dintre cele mai puternice taifunuri din acest an a lovit centrul Filipinelor, potrivit autorităților, relatează BBC.

Taifunul Kalmaegi a inundat orașe întregi pe insula Cebu, cea mai populată insulă din centrul țării, unde s-au înregistrat 49 de victime. Alte 26 de persoane sunt date dispărute, a declarat miercuri un oficial al apărării civile într-un interviu radio.

Imaginile video arată oameni adăpostiți pe acoperișuri, în timp ce mașini și containere de transport au fost măturate de pe străzi.

Numărul oficial al victimelor include șase membri ai echipajului unui elicopter militar care s-a prăbușit pe insula Mindanao, la sud de Cebu, după ce a fost trimis să participe la operațiunile de salvare.

Aeronava s-a prăbușit marți în apropiere de Agusan del Sur și era una dintre cele patru trimise în ajutor.

„S-a pierdut comunicarea cu elicopterul, ceea ce a determinat imediat lansarea unei operațiuni de căutare și salvare”, au transmis Forțele Aeriene Filipineze. Ulterior, o purtătoare de cuvânt a declarat că au fost recuperate șase cadavre, despre care se crede că sunt ale pilotului și ale echipajului.

Taifunul, numit local Tino, s-a atenuat după ce a atins uscatul marți dimineața, dar a continuat să aducă vânturi de peste 130 km/h. Se estimează că va traversa regiunea insulelor Visayas și va ieși în Marea Chinei de Sud până miercuri.

Rafaelito Alejandro, administratorul adjunct al Oficiului pentru Apărare Civilă, a comunicat miercuri, în cadrul unui interviu acordat postului local de radio DZMM, cifrele actualizate privind numărul victimelor.

Echipele de salvare așteaptă ca cerul să se însenineze înainte de a putea acorda ajutor, a spus el. „Provocarea o reprezintă resturile și mașinile de pe șosea. Avem mult de lucru pentru a le îndepărta”.

„Situația din Cebu este cu adevărat fără precedent”, a declarat guvernatoarea provinciei, Pamela Baricuatro, într-o postare pe Facebook.

„Ne așteptam ca vântul să fie partea periculoasă, dar... apa este cea care pune cu adevărat în pericol populația”, a spus ea. „Inundațiile sunt pur și simplu devastatoare”.

Baricuatro a declarat marți seara starea de calamitate în Cebu pentru a facilita eforturile de ajutorare în caz de dezastru.

Conform rapoartelor, majoritatea deceselor au fost cauzate de înec. Zonele rezidențiale din Cebu au suferit pagube extinse, multe clădiri mici fiind distruse, iar apele în retragere au lăsat în urmă un strat gros de noroi. Echipele de salvare au folosit bărci pentru a elibera persoanele blocate în casele lor.

Don del Rosario, în vârstă de 28 de ani, se afla printre cei care au căutat refugiu la etajele superioare ale clădirilor din orașul Cebu, în timp ce furtuna se dezlănțuia.

„Sunt aici de 28 de ani și aceasta este, de departe, cea mai gravă situație cu care ne-am confruntat”, a spus el pentru agenția de știri AFP.

Peste 400.000 de persoane au fost strămutate în urma dezastrului, potrivit unui raport publicat miercuri de agenția națională pentru dezastre.

În fiecare an, în Filipine se înregistrează în medie 20 de furtuni și taifunuri.

Cel mai recent taifun a lovit țara la doar o lună după ce două taifunuri consecutive au provocat moartea a peste zece persoane și au cauzat pagube infrastructurii și culturilor agricole.

Super-taifunul Ragasa, cunoscut local sub numele de Nando, a lovit țara la sfârșitul lunii septembrie, urmat imediat de taifunul Bualoi, cunoscut local sub numele de Opong.

În lunile precedente, un sezon musonic extrem de ploios a provocat inundații pe scară largă, stârnind furie și proteste împotriva sistemelor de control al inundațiilor neterminate și sub standard, care au fost atribuite corupției.

La 30 septembrie, zeci de persoane au fost ucise și rănite după ce un puternic cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit centrul Filipinelor, Cebu fiind cel mai grav afectat.

Taifunul Kalmaegi ar urma să se îndrepte spre Vietnam, care se confruntă deja cu precipitații record.

Editor : A.M.G.