Tragedie feroviară în China: 11 morți și doi răniți după ce un tren de testare a lovit muncitorii pe șine

Unsprezece persoane au murit și alte două rănite, joi dimineață, după ce un tren de testare a intrat în coliziune cu muncitori de întreținere aflați pe calea ferată în Kunming, capitala provinciei Yunnan din sud-vestul Chinei, au declarat autoritățile feroviare locale, scrie China Xinhua News.

Accidentul a avut loc în stația Luoyangzhen din Kunming, potrivit companiei China Railway Kunming Group Co., Ltd.

Trenul, care transporta echipamente de monitorizare seismică, circula în zona unei gări din provincia Yunnan „când a avut loc coliziunea cu muncitorii care pătrunseseră pe calea ferată”, a declarat administraţia feroviară din Kunming, într-un comunicat de pres[.

„Conducerea căilor ferate a activat imediat planul de intervenţie de urgenţă şi a colaborat cu autorităţile locale pentru a organiza operaţiunile de salvare şi ajutor”, a adăugat sursa citată.

A fost deschisă o anchetă pentru a determina cauzele accidentului, a declarat administraţia feroviară din Kunming, care a asigurat că cei responsabili vor fi traşi la răspundere.

Stația feroviară și-a reluat operațiunile.

Editor : Ana Petrescu