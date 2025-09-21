Live TV

Trei oameni s-au autoproclamat trib african și și-au instalat „Regatul Kubala” în Scoția. Povestea lor a ajuns virală pe TikTok

kubala
„Regatul Kubala” are o comunitate impresionantă online, dar doar trei membri oficiali. Sursa foto: X
O poveste atipică agită liniștea unei păduri din Scoția. Trei membri ai unui autoproclamat trib african, care au instaurat „Regatul Kubala” pe un teren privat din apropiere de Jedburgh, au fost evacuați după ce au ignorat ordinul unui judecător. Acțiunea nu a avut însă efectul scontat, „regatul” fiind reinstalat imediat, la doar câțiva metri distanță, în aceeași pădure, relatează BBC.

Săptămâna trecută, cinci executori judecătorești au intrat în tabăra improvizată, găsindu-i pe cei trei încă adormiți în corturile lor. Membrii grupului și-au strâns lucrurile și, fără proteste spectaculoase, le-au cărat la noua locație care e practic, pe partea cealaltă a gardului.

De câteva săptămâni, „tribul” locuiește în pădure, în ciuda somațiilor oficiale. Liderii mișcării susțin că pământul pe care și-au instalat corturile ar fi fost furat de la strămoșii lor acum 400 de ani. Autoritățile locale au fost însă ferme: indiferent de poveste, grupul ocupa ilegal un teren privat.

Deși numără doar trei membri în pădure, „Regatul Kubala” are o comunitate impresionantă online. Pe TikTok și Facebook, grupul a adunat peste 100.000 de urmăritori și a atras atenția presei din întreaga lume. Imagini cu tabăra improvizată, steagul propriu și discursurile membrilor circulă viral, transformând povestea lor într-un fenomen global.

În luna august, regele Atehene (Kofi Offeh), care pretinde că se trage din regele David și se identifică drept conducător al presupusului regat pierdut Kubala, le-a trimis un mesaj ghanezilor de pe ceea ce el numește pământul său ancestral recuperat din pădurile din Jedburgh, Scoția.

„V-ați pierdut identitatea și mândria. V-ați pierdut casa și moștenirea. Sunt regele Kubalei, sunt mesia. Pregătiți-vă să atingeți cu picioarele Regatul Kubala", le-a transmis acesta.

„V-ați pierdut identitatea și mândria. V-ați pierdut casa și moștenirea. Sunt regele Kubalei, sunt mesia. Pregătiți-vă să atingeți cu picioarele Regatul Kubala”, le-a transmis acesta.

Judecătorul Peter Paterson a semnat ordinul de evacuare săptămâna trecută, după ce grupul a refuzat să respecte instrucțiunile anterioare de a părăsi terenul. Oficialii consiliului local spun că nu este vorba despre tradiții sau credințe, ci pur și simplu despre încălcarea legii.

