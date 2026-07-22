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Trump: SUA vor lovi un pod sau o centrală electrică iraniană după fiecare atac naval al Teheranului în Strâmtoarea Ormuz

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Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Președintele american Donald Trump amenință că va bombarda poduri și centrale electrice iraniene dacă Teheranul continuă să atace navele din Strâmtoarea Ormuz.

„Din acest moment înainte, de fiecare dată când Republica Islamică Iran va trage asupra unei nave din Strâmtoarea Ormuz - fie că este vorba de o rachetă, o dronă sau orice alt dispozitiv sau armă - Statele Unite vor bombarda și distruge UN POD SAU O CENTRALĂ ELECTRICĂ, inclusiv pe cele situate lângă sau în capitala Teheran”, a scris Trump pe Truth Social.

SUA au lansat atacuri asupra Iranului pentru a 11-a noapte consecutiv, marți spre miercuri, în timp ce Teheranul a avertizat Washingtonul să nu vizeze instalațiile sale nucleare, potrivit BBC.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că valul de atacuri a fost „conceput pentru a continua să degradeze capacitatea Iranului de a amenința transportul maritim comercial” în Strâmtoarea Ormuz.

Presa de stat iraniană a relatat că apărarea aeriană a fost activată în capitala Teheran. Explozii au fost raportate și în orașul Tabriz, din nord-vestul țării, în porturile Chabahar și Konarak, din sud-est, și în orașul Bushehr, din sudul țării, unde se află singura centrală nucleară a Iranului.

Iranul, care a ripostat împotriva SUA și a aliaților săi din Orientul Mijlociu, a avertizat asupra unor represalii după ce Donald Trump a declarat că SUA vor ataca în curând un sit nuclear subteran de lângă Natanz.

Iranul și SUA au convenit asupra unui armistițiu în aprilie, dar ostilitățile au fost reluate săptămâna trecută, în timp ce ambele țări se luptă pentru controlul asupra vieții Strâmtorii Ormuz.

Centcom a declarat că forțele americane au vizat centrele de operațiuni militare iraniene, capacitățile maritime, hangarele de aeronave, instalațiile de depozitare a dronelor și infrastructura logistică militară.

De asemenea, a acuzat Iranul că a atacat „peste 30 de nave comerciale” care treceau prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele trei luni.

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