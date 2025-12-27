Live TV

Jeju Air Crash in South Korea Leaves 179 Dead in Country's Worst Aviation Disaster
Foto: Profimedia
Ancheta sud-coreeană privind prăbușirea avionului Jeju Air, care a provocat moartea a 179 de persoane, nu va respecta termenul de un an pentru publicarea raportului privind progresul anchetei, au declarat doi oficiali, în timp ce rudele victimelor, frustrate, continuă să ceară răspunsuri cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe 29 decembrie 2024, scrie Reuters.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Momentul în care avionul se izbește de zidul de la capătul pistei și explodează:

Comisia de anchetă a accidentelor din țară nu va fi în măsură să publice raportul intermediar până la prima aniversare, luni, a celui mai grav accident aviatic de pe teritoriul Coreei de Sud, au declarat cei doi oficiali ai comisiei. Aceștia au refuzat să fie identificați din cauza sensibilității subiectului.

Pe 29 decembrie 2024, un Boeing 737-800 a efectuat o aterizare de urgență, pe burtă, fără tren de aterizare, la aeroportul Muan, a depășit pista, apoi s-a izbit de un dig de beton și a explodat într-o minge de foc, ucigând 179 de persoane aflate la bord. Au existat doi supraviețuitori.

Comisia de investigare a accidentelor aeriene și feroviare condusă de guvern a declarat într-un raport preliminar din ianuarie că ambele motoare ale avionului au suferit lovituri de păsări.

Piloții au oprit motorul mai puțin avariat după impactul cu păsările, au declarat anchetatorii într-o actualizare din iulie care nu a fost făcută publică din cauza obiecțiilor familiilor victimelor.

 

Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Unii membri ai familiilor au declarat că anchetatorii par să dea vina pe piloți fără a lua în considerare și alți factori, cum ar fi structura de beton de la capătul pistei, care probabil a contribuit la agravarea dezastrului.

„Se pare că toate îndoielile devin din ce în ce mai mari. Între timp, a trecut un an și se pare că frustrarea continuă să crească”, a declarat Ryu Kum-Ji, o femeie de 42 de ani care și-a pierdut ambii părinți în accident.

Ea s-a alăturat altor membri ai familiilor care s-au ras în cap și au organizat un protest în fața biroului prezidențial, cerând o anchetă independentă și transparentă.

Greșelile comise de Ministerul Transporturilor, care supraveghează comisia de anchetă, ar putea fi, de asemenea, un factor care a contribuit la accident, a spus Ryu.

Un oficial al Ministerului Transporturilor le-a spus membrilor familiilor îndoliate în această lună că va examina preocupările lor.

„Luăm în serios preocupările dumneavoastră potrivit cărora eforturile guvernului nu au fost suficiente în procesul de (descoperire a adevărului)”, a declarat al doilea viceministru al Ministerului Transporturilor.

„Guvernul va fi alături de familiile îndoliate și va analiza situația mai atent.”

Parlamentul Coreei de Sud va lansa marți o anchetă independentă privind accidentul.

Raport întârziat

Conform regulilor organismului aviatic al ONU, raportul final trebuie prezentat în termen de un an de la accident, iar dacă acest lucru nu este posibil, la fiecare aniversare trebuie făcută publică o declarație provizorie care să detalieze progresul anchetei și orice probleme de siguranță semnalate.

Însă comisia de anchetă nu intenționează să publice încă o actualizare din cauza legislației în curs de adoptare menite să asigure independența acesteia, au declarat cei doi oficiali.

Legiuitorii au propus înlocuirea membrilor comisiei și transferul supravegherii de la Ministerul Transporturilor la biroul prim-ministrului.

„Vom respecta decizia comitetului nou format cu privire la momentul publicării declarației provizorii”, a declarat unul dintre oficialii comisiei.

Organismul anticorupție din Coreea de Sud a constatat într-un raport publicat săptămâna aceasta că digul de beton de la aeroportul Muan a încălcat standardele locale și globale care impun ca astfel de structuri să fie „fragile”, astfel încât să cedeze în caz de impact. Acest lucru înseamnă că ar putea „provoca daune fatale aeronavei și ocupanților”.

Comisia planificase audieri publice la începutul lunii decembrie, dar le-a amânat la cererea familiilor victimelor și a parlamentarilor. Poliția anchetează, de asemenea, accidentul.

„Tot ce vrem este ca autoritățile să recunoască că au greșit, dacă au greșit, și să-și ceară scuze. Scuzele și dezvăluirea adecvată a adevărului... asta vrem”, a declarat Ryu.

