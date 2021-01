Un bărbat în scaun cu rotile a escaladat un zgârie nori din Hong Kong și a strâns 670.000 de dolari

Primul om în scaun cu rotile care a escaladat un zgârie nori din Hong Kong a impresionat o lume întreagă. Lai Chi-wai este paralizat de aproximativ zece ani, după ce a suferit un accident de mașină. Bărbatul a urcat aproape până în vârful clădirii înalte de 320 de metri, cu scopul precis de a strânge fonduri pentru cei care au nevoie de transplant de măduvă osoasă.

Tânărul își dorea să ajungă până în vârful clădirii, la 320 de metri înălțime, scrie Reuters, dar măsurile de siguranță nu i-au permis acest lucru. Chiar și așa, el a escaladat cei 250 de metri într-un eveniment caritabil, în urma căruia s-au strâns peste 670.000 de dolari. Banii vor fi donați pacienților care se confruntă cu probleme la coloana vertebrală.

Lai Chi-wai a declarat că energia sa vine din susținerea celor din jur și, pentru că după accident mulți l-au ajutat, acum își dorește să facă și el același lucru.

„Aş fi putut să mă dau bătut şi să nu mai fac nimic, dar am decis să fac ce iubesc. După accident, mulţi oameni m-au ajutat. Ştiu că pot canaliza şi amplifica susţinerea lor pentru mine şi să le pasez din energia pozitivă şi altora”, spune Lai Chi-wai.

Alpinistul în vârstă de 37 de ani, care a rămas paralizat de la brâu în jos în urma unui accident de mașină, petrecut în urmă cu zece ani, a avut întotdeauna o pasiune pentru escaladat. După accident, acesta a reluat cățărarea prin atașarea scaunului cu rotile la un sistem pe bază de scripeți. Acum cinci ani a urcat pe muntele Lion Rock, înalt de 495 de metri, un simbol al culturii folclorice locale din Hong Kong.

"Am știut mereu că am posibilitatea de a urca munții, chiar și într-un scaun cu rotile. Într-un fel, am uitat că sunt o persoană cu dizabilități, pot visa și pot face tot ce-mi place", a mai spus bărbatul, care a transmis public și un mesaj.

„Unii oameni nu înțeleg cu adevărat dificultățile persoanelor cu dizabilități. Unii cred că suntem întotdeauna slabi, că avem nevoie de ajutor, că avem nevoie de asistență, că avem nevoie de mila oamenilor, dar nu este așa”, a spus Lai.

