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Un britanic care a câștigat marele premiu la loteria EuroMillions a fost ucis într-un accident rutier

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Foto: Profimedia

Un câștigător al loteriei EuroMillions din Marea Britanie a fost ucis într-un accident rutier. Șoferul a fugit de la locul accidentului, relatează poliția citată de BBC.

Anthony Canty, în vârstă de 39 de ani, tatăl a doi copii, a fost lovit când mergea pe bicicletă în Essex, pe 21 mai, și a murit în spital patru zile mai târziu.

Bărbatul care lucra la o companie de apă, a devenit cunoscut pentru că a salvat viața unui polițist cu doar câteva zile înainte de a câștiga jackpotul de 1 milion de lire sterline.

El l-a resuscitat pe polițistul care leșinase într-un autobuz în aprilie 2020 și a câștigat premiul uriaș la loto la scurt timp după aceea.

Poliția din Essex a declarat că șoferul unui Ford KA, în vârstă de 18 ani, a fost arestat în legătură cu accidentul și ulterior eliberat, dar este în continuare anchetat.

Polițiștii îl suspectează că a fugit de la locul accidentului, în timp ce Canty a fost dus la spital în stare gravă. Ei l-au localizat pe șofer și l-au arestat inițial sub suspiciunea de vătămare corporală gravă prin conducere periculoasă, conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor și fugă de la locul accidentului.

„El rămâne sub anchetă, iar investigația noastră continuă”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, făcând apel la martori oculari să se prezinte la poliție și să declare ce au văzut. Persoanele care au imagini de pe camere de supraveghere sau camere de bord care au surprins coliziunea sunt de asemenea rugate să ia legătura cu poliția.

Canty a câștigat marele premiu EuroMillions împreună cu partenera sa, Katie Sullivan, pe 5 mai 2020, la câteva zile după fapta sa de bun samaritean.

Editor : M.B.

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