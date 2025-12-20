Live TV

Un campion iranian de box riscă să fie executat în curând, după ce cererea sa de rejudecare a fost respinsă. De ce este învinuit

Mohammad Javad Vafaei
Scrisoarea subliniază că acest caz al lui Vafaei Sani nu este unul izolat și amintește de istoricul Iranului de a executa sportivi pentru convingerile lor. Colaj foto / surse foto: X
Un campion de box închis în Iran se află în pericol iminent de execuție, după ce cererea sa de rejudecare a fost respinsă de Curtea Supremă a țării.

Mohammad Javad Vafaei Sani, în vârstă de 30 de ani, din Mashhad, în nord-estul Iranului, a fost arestat în 2020 pentru participarea la protestele democratice naționale din 2019 și acuzat de sprijinirea unui grup de opoziție, Organizația Mojahedinilor Poporului din Iran (MEK). El a petrecut cinci ani în închisoare, unde a fost torturat și ținut în izolare, informează The Guardian.

Cererea sa de rejudecare a fost respinsă pe 15 decembrie. În aceeași zi, i s-a acordat în mod neașteptat o vizită din partea mamei sale, o mișcare care, în opinia activiștilor, ar putea semnala că va fi executat în curând. Ea a fost informată printr-un telefon din închisoare că dosarul său a fost transmis departamentului pentru executarea sentințelor din Mashhad.

„Viața lui este în pericol grav, execuția sentinței sale de moarte ar putea avea loc în orice moment”, a declarat Shahin Gobadi, membru al comitetului pentru afaceri externe al Consiliului Național de Rezistență al Iranului, o coaliție a mișcărilor de opoziție. „Trebuie să ținem cont de faptul că, în ultimii șase ani, regimul a recurs la torturi intense și a încercat din răsputeri să-l forțeze să renunțe la MEK.”

Vafaei Sani a fost condamnat pentru „corupție” și condamnat la moarte pentru a treia oară în septembrie 2024, după „un proces extrem de nedrept”, potrivit Amnesty International. Curtea Supremă a confirmat sentința de condamnare la moarte pe 4 octombrie.

Nassim Papayianni, activist senior al Amnesty International pentru Iran, a solicitat autorităților iraniene să oprească imediat orice plan de executare a lui Vafaei Sani și să anuleze condamnarea și sentința la moarte.

El a declarat: „Amnesty International a susținut în repetate rânduri că această acuzație nu respectă principiile legalității și clarității, așa cum sunt prevăzute de dreptul și standardele internaționale. Cercetările noastre au arătat în mod constant că tribunalele revoluționare nu sunt independente și impun pedepse severe în urma unor procese extrem de inechitabile. Persoanelor judecate în fața acestor tribunale li se neagă în mod sistematic dreptul la un proces echitabil, inclusiv lui Vafaei Sani.”

Scrisoare

În noiembrie, peste 20 de medaliați olimpici, antrenori și alți sportivi internaționali, printre care jucătoarea de tenis Martina Navratilova și înotătoarea Sharron Davies, au semnat o scrisoare în care cereau oprirea execuției lui Vafaei Sani.

Într-o declarație ulterioară, Mauricio Sulaimán Saldívar, președintele Consiliului Mondial de Box (WBC), a declarat: „Boxul este o disciplină care inspiră curaj, respect și dorința de perfecționare, nu un motiv de pedeapsă politică. Execuția unui boxer, a unui campion, pentru că și-a exprimat ideile este un atac direct la valorile fundamentale ale sportului și demnității umane.”

În 2023, peste 100 de experți și organizații din domeniul drepturilor omului au scris o scrisoare înaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, solicitând luarea de măsuri pentru a împiedica execuția sportivului.

Personalități executate

Iranul are o istorie de execuții ale sportivilor pentru convingerile lor, printre care Habib Khabiri, căpitanul echipei naționale de fotbal, în 1984, și Fourouzan Abdi, căpitanul echipei naționale feminine de volei, în 1988. În 2020, Navid Afkari, un campion iranian de lupte libere în vârstă de 27 de ani, a fost, de asemenea, executat.

Execuțiile sunt în creștere în Iran, provocând indignare internațională tot mai mare. Cel puțin 1.000 de persoane au fost executate în țară în primele nouă luni ale anului 2025 – un record în ultimii 30 de ani. Se crede că numărul a depășit acum 1.500, potrivit Iran Human Rights. Amnesty International a declarat că există o „criză a execuțiilor în Iran, care a atins proporții îngrozitoare”.

