Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud traversând un fluviu înot, agățat de bucăţi de polistiren

Un nord-coreean a fugit din țară trecând frontiera maritimă înot în Coreea de Sud, agăţat de bucăţi de polistiren. Operațiunea de salvare a fugarului a durat zece ore.

Această fugă a avut loc în noaptea de 30 spre 31 iulie, în estuarul fluviului Han, care marchează frontiera în vestul Coreei, în apropierea Insulei Ganghwa, anunţă Statu Major interarme sud-coreean.

Această insulă se află la o distanţă de mai puţin de doi kilometri de malul nord-coreean al estuarului.

„Militari l-au identificat pe bărbat în apropiere de frontieră, în mijlocul fluviului”, a declarat un reprezentant al armatei, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Presa sud-coreeană scrie că transfugul, agăţat de bucăţi de polistiren ca plută de salvare, le-a cerut ajutor militarilor prin semne.

Un ofiţer i-a strigat, atunci, că „suntem marina Republicii Coreea. Vreţi să vă refugiaţi în Coreea de Sud?” şi a primit un răspuns afirmativ.

Operaţiunea de salvare, deosebit de delicată, a durat aproximativ zece ore şi s-a încheiat joi, 31 iunie, către ora locală 4.00 (miercuri, 22.00, ora României).

Potrivit Ministerului Apărării, transfugul şi-a confirmat apoi intenţia de a părăsi Coreea de Nord.

Trecerea directă a frontierei intercoreene - puternic supravegheată şi minată - este rară.

Majoritatea refugiaţilor nord-coreeni ajung în Coreea de Sud prin China şi apoi prin alte ţări terţe ca Laos, Thailanda sau Mongolia.

Nord-coreenii care reuşesc să fugă în Coreea de Sud sunt în general reţinuţi de serviciile secrete ale Seulului timp de mai multe săptămâni, în vederea unor verificări şi debriefinguri.

