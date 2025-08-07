Live TV

Un nord-coreean a fugit în Coreea de Sud traversând un fluviu înot, agățat de bucăţi de polistiren

A South Korean guard post and security camera are seen behind a fence of the Demilitarized Zone (DMZ) separating North and South Korea, on the South Korean island of Ganghwa
Cazurile de fugă din Coreea de Nord direct în Coreea de Sud sunt rare. Foto: Profimedia

Un nord-coreean a fugit din țară trecând frontiera maritimă înot în Coreea de Sud, agăţat de bucăţi de polistiren. Operațiunea de salvare a fugarului a durat zece ore.

Această fugă a avut loc în noaptea de 30 spre 31 iulie, în estuarul fluviului Han, care marchează frontiera în vestul Coreei, în apropierea Insulei Ganghwa, anunţă Statu Major interarme sud-coreean.

Această insulă se află la o distanţă de mai puţin de doi kilometri de malul nord-coreean al estuarului.

„Militari l-au identificat pe bărbat în apropiere de frontieră, în mijlocul fluviului”, a declarat un reprezentant al armatei, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Presa sud-coreeană scrie că transfugul, agăţat de bucăţi de polistiren ca plută de salvare, le-a cerut ajutor militarilor prin semne.

Un ofiţer i-a strigat, atunci, că „suntem marina Republicii Coreea. Vreţi să vă refugiaţi în Coreea de Sud?” şi a primit un răspuns afirmativ.

Operaţiunea de salvare, deosebit de delicată, a durat aproximativ zece ore şi s-a încheiat joi, 31 iunie, către ora locală 4.00 (miercuri, 22.00, ora României).

Potrivit Ministerului Apărării, transfugul şi-a confirmat apoi intenţia de a părăsi Coreea de Nord.

Trecerea directă a frontierei intercoreene - puternic supravegheată şi minată - este rară.

Majoritatea refugiaţilor nord-coreeni ajung în Coreea de Sud prin China şi apoi prin alte ţări terţe ca Laos, Thailanda sau Mongolia.

Nord-coreenii care reuşesc să fugă în Coreea de Sud sunt în general reţinuţi de serviciile secrete ale Seulului timp de mai multe săptămâni, în vederea unor verificări şi debriefinguri.

