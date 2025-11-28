Live TV

Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost achitat după doi ani de procese

Un muncitor din Coreea de Sud. acuzat că a furat două prăjituri în valoare de 1.050 de woni (62 de cenţi), dintr-un frigider al companiei la care lucra a fost în sfârşit achitat, după aproape doi ani de procese.

În 2024, bărbatul lucra ca subcontractant pentru o companie de logistică când într-o zi, fiindu-i foame, a luat o prăjitură cu cremă şi un Choco Pie, un biscuit foarte popular în Coreea de Sud, din frigiderul companiei.

Valoarea bunurilor furate: 1.050 de woni, adică 62 de cenţi.

Compania a depus plângere, argumentând că doar angajaţii săi erau autorizaţi să deschidă frigiderul fără permisiune, nu şi subcontractanţii, potrivit Agerpres.

Parchetul a considerat infracţiunea ca fiind minoră şi a iniţiat o procedură sumară, însă bărbatul, susţinându-şi nevinovăţia, a solicitat un proces complet.

O primă instanţă l-a găsit vinovat şi l-a amendat cu 50.000 de woni, de aproape 50 de ori valoarea dulciurilor.

Bărbatul a făcut apel şi, după aproape doi ani de proceduri judiciare, a câştigat în cele din urmă bătălia şi a fost achitat, a declarat vineri pentru AFP un oficial de la tribunalul Jeonju, în vestul ţării.

Instanţa a stabilit că lucrătorilor precum inculpatul li s-a dat permisiunea de a mânca „gustări la birou".

Şi, datorită mărturiei a 39 de subcontractanţi, care au recunoscut că au deschis şi ei frigiderul când li s-a făcut foame, curtea de apel a considerat că este dificil să concluzioneze că inculpatul a avut intenţia să fure".

„Sunt foarte recunoscător pentru acest rezultat şi cred că inculpatul împărtăşeşte acest sentiment", a declarat avocatul său presei, reiterând că „pur şi simplu clientului său i-a fost foame într-o dimineaţă".

Cazul a stârnit indignare în Coreea de Sud. Sindicatele l-au comparat pe bărbat cu Jean Valjean, personajul din romanul „Mizerabilii" a lui Victor Hugo, condamnat la muncă silnică pentru că a furat pâine pentru a-şi hrăni familia.

