Unul dintre fiii președintelui Bolsonaro vorbește despre „posibilitatea unei dictaturi”, dacă stânga se radicalizează

Deputatul Eduardo Bolsonaro, fiul controversatului președinte Jair Bolsonaro, a declanşat un nou scandal, joi, în Brazilia, după ce a invocat posibilitatea unui regim represiv cum a fost dictatura militară (1964-1985), „dacă stânga se radicalizează”. Ulterior, deputatul a dat înapoi afirmând că a fost prost înţeles, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Într-un interviu acordat pe YouTube, parlamentarul în vârstă de 35 de ani a spus că dacă protestele care sunt în curs în Chile se extind și în Brazilia, răspunsul ar putea fi reinstituirea Actului instituţional nr. 5 (AI-5), prin care regimul militar a închis Congresul în 1968 şi a suspendat libertăţile constituţionale.

Fiul lui Jair Bolsonaro a acuzat Cuba şi Venezuela, ţări cu regimuri socialiste, că se află în spatele valului de proteste din America de Sud şi a asociat aceste mişcări cu gherilele de stânga din anii 1960.

„Va veni un moment când situaţia va fi la fel ca la sfârşitul anilor 60 în Brazilia, când ei (mişcările de stânga radicalizate - n.r.) deturnau avioane, sechestrau înalte autorităţi precum consuli, ambasadori, executau poliţişti, militari”, a spus Eduardo Bolsonaro. „Dacă stânga se va radicaliza până în acest punct, va trebui să răspundem. Acest răspuns poate fi un nou AI-5, poate fi o legislaţie aprobată prin referendum”, a adăugat el.

Afirmaţii sale au provocat un val de indignare, inclusiv printre aliaţii guvernului lui Jair Bolsonaro.

Şeful statului, un obişnuit al declaraţiilor admirative faţă de dictatura militară, s-a distanţat şi el de aceste declaraţii. „Regretăm această informaţie, în parte falsă, dar fiul meu este gata să-şi ceară scuze, ştiind că declaraţiile lui au fost prost interpretate”, a spus preşedintele de extremă dreaptă la televiziunea Band.

Eduardo Bolsonaro a adoptat apoi aceeaşi linie, într-o declaraţie către același canal de televiziune. „Cer scuze oricui a putut înţelege că doresc revenirea AI-5 sau că guvernul studiază o măsură în acest sens. Această posibilitate este o interpretare falsă a aceea ce am spus. Doar am menţionat AI-5, nu am spus că va fi repus în vigoare”, a precizat fiul preşedintelui.

Toţi cei trei fii ai lui Jair Bolsonaro fac politică - Flavio este senator, Eduardo deputat şi Carlos consilier municipal - şi joacă un rol activ în culisele puterii, într-un stil în general agresiv, chiar dacă nu fac parte din guvern.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Rodrigo Maia (DEM, centru-dreapta), a calificat declaraţiile lui Eduardo Bolsonaro drept „respingătoare” şi a avertizat că „apologia reiterată a instrumentelor dictaturii este pasibilă de sancţiuni”.

La rândul său, Davi Alcolumbre, preşedinte al Senatului din aceeaşi formaţiune, a afirmat că declaraţiile fiului lui Bolsonaro reprezintă „un afront inadmisibil adus Constituţiei”.

