Marco Rubio anunță că SUA „nu vor lăsa Ebola să intre în țară”

Statele Unite nu vor lăsa niciun caz de Ebola să intre pe teritoriul lor şi vor înfiinţa un centru de carantină în Kenya, a declarat miercuri pentru AFP secretarul american de Stat Marco Rubio, în contextul în care epidemia de febră hemoragică se răspândeşte în Republica Democratică Congo (RDC), notează AFP, preluată de Agerpres.



"Nu putem şi nu vom lăsa nici măcar un singur caz de Ebola să intre în Statele Unite", a declarat Rubio, într-o şedinţă de guvern convocată de preşedintele SUA, Donald Trump, la Casa Albă.



El a subliniat că guvernul american lucrează "din răsputeri pentru a limita această criză în ţările în care face ravagii în prezent, în special în RDC", precum şi în ceea ce priveşte monitorizarea, pentru "a se asigura că nicio persoană infectată cu Ebola nu intră în această ţară şi nu ne creează probleme".



În timp ce epidemia se răspândeşte în RDC, Statele Unite doresc să deschidă în Kenya un centru de carantină pentru cazurile suspecte sau confirmate de Ebola, în principal pentru americani, a indicat un oficial al guvernului american sub protecţia anonimatului, confirmând o informaţie din Wall Street Journal.



Acest centru este conceput "pentru a le permite americanilor care ar urma să părăsească rapid RDC şi să fie plasaţi în carantină să beneficieze de îngrijiri de înaltă calitate, fără a fi nevoiţi să sufere riscurile legate de o călătorie lungă de întoarcere spre Statele Unite", a afirmat oficialul.



Un cetăţean american care a contractat virusul Ebola în RDC a fost spitalizat într-o unitate specializată din Berlin, la fel ca şi soţia sa şi cei patru copii, consideraţi cazuri de contact.



El "răspunde bine la tratament", iar starea sa s-a stabilizat, a anunţat miercuri spitalul Charite.



Sosit săptămâna trecută în capitala Germaniei, pacientul, Peter Stafford, un medic misionar al ONG-ului creştin american Serge, fusese expus la virus în timp ce trata pacienţi la spitalul Nyankunde din estul RDC.



Autorităţile americane au declarat că de acum redirecţionează toţi călătorii americani care au călătorit în RDC, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile către trei aeroporturi din ţară pentru screening, la Washington, Atlanta şi Houston.



În schimb, rezidenţii permanenţi care au locuit sau au tranzitat prin aceste ţări în ultimele 21 de zile au interdicţie de a intra în Statele Unite, pentru o perioadă iniţială de 30 de zile.



Peste 1.000 de cazuri suspecte - dintre care 223 de decese - au fost înregistrate până acum de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).



Amploarea reală a epidemiei nu este, însă, cunoscută, autorităţile sanitare internaţionale estimând că cifrele actuale sunt probabil subevaluate.

Editor : M.C