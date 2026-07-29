Trecerea lui Donald Trump de la criticarea Ucrainei la susținerea accesului acesteia la tehnologia de apărare aeriană Patriot marchează o „adevărată întoarcere cu 180 de grade”, dar această schimbare nu va avea prea mare importanță dacă Washingtonul nu își va folosi influența pentru a exercita presiune asupra președintelui rus Vladimir Putin, a declarat un analist pentru TVP World.

Trump a anunțat la summitul NATO de la începutul lunii iulie că Ucraina va primi o licență pentru producerea rachetelor americane de apărare aeriană Patriot, foarte căutate.

Măsura are ca scop consolidarea capacității Kievului de a-și proteja spațiul aerian împotriva atacurilor rusești, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că cei doi au discutat din nou despre licențe în cadrul unei „întâlniri fructuoase” care a avut loc marți la Washington.

Fabrice Portilla, directorul general al Rasmussen Global Consultancy, a declarat pentru emisiunea „World News Tonight” de la TVP World că această evoluție reflectă o schimbare majoră în abordarea lui Trump.

„Ceea ce observăm este o evoluție politică importantă, în sensul că, cu puțin mai puțin de un an în urmă, Donald Trump era destul de ostil față de președintele Zelenski la nivel personal, dar și față de cauza Ucrainei. Iar acum am asistat la o adevărată schimbare radicală din partea sa”, a spus Portilla.

El a atribuit această schimbare „diplomației foarte persistente” a lui Zelenski, sprijinului din partea țărilor europene membre NATO și noului avânt al Ucrainei în război, cu atacuri intensificate asupra industriei petroliere rusești.

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„Adevărata problemă se află la Moscova”

În ciuda schimbării de poziție a Washingtonului, Portilla a sugerat că adevăratul test al schimbării de politică a lui Trump față de Ucraina va fi dacă acesta este dispus să folosească pârghiile de influență ale SUA împotriva Moscovei.

„Adevărata întrebare care se pune astăzi la Casa Albă este: va fi președintele Trump în sfârșit dispus să exercite presiuni și să folosească puterea SUA față de Vladimir Putin?”, a spus Portilla.

„Aceasta este singura modalitate de a-l determina pe Putin să se angajeze într-o negociere de pace semnificativă.”

Întrebat despre informațiile conform cărora trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, ar fi convenit să viziteze Kievul pentru prima dată, ca parte a eforturilor de a pune capăt războiului, Portilla a adăugat că „adevărata problemă se află la Moscova”.

„Presiunea occidentală creează unele dificultăți și crește costul menținerii invaziei ilegale a Rusiei în Ucraina”, a spus el. „Dar nu este suficientă pentru a-l determina pe Putin să-și schimbe calculele.”

Livrările de sisteme Patriot „nu se vor realiza peste noapte”

Portilla a avertizat, de asemenea, că rachetele interceptoare Patriot, deși se numără printre cele mai avansate sisteme de apărare aeriană disponibile, sunt scumpe și dificil de fabricat la scară largă.

„Dacă, din punct de vedere industrial, schimbarea de poziție a lui Trump se va traduce în ceva suficient de substanțial pentru a putea asigura securitatea spațiului aerian al Ucrainei, cred că acest lucru va necesita mai mult timp pentru a se concretiza cu adevărat.”

„Fiecare rachetă de interceptare, ca să vă faceți o idee, costă în jur de 3 milioane de dolari”, a spus el. „Fiecare sistem de baterie, care este alcătuit din mai multe rachete de interceptare diferite, plus senzori, costă aproximativ un miliard de dolari, iar producerea lui durează câțiva ani. Și există o listă lungă de așteptare.”

Editor : M.C