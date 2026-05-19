Live TV

Marco Rubio critică OMS pentru identificarea „cam lentă” a epidemiei de Ebola

Data publicării:
Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Secretarul de stat american Marco Rubio. Foto: Profimedia Images

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, marţi, că Organizaţia Mondială a Sănătăţii, din care preşedintele Donald Trump a retras Statele Unite, a fost „cam lentă” în identificarea epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo (RDC), informează France Presse, potrivit Agerpres. 

Întrebat de reporteri cum intenţionează Statele Unite să reacţioneze, secretarul de stat a spus: „Principalii actori vor fi, evident, CDC (Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, principala agenţie de sănătate publică din Statele Unite - n.r), precum şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care, din păcate, a fost cam lentă în identificarea” acestei epidemii.

El a declarat că Statele Unite, care au alocat 13 milioane de dolari sub formă de ajutor pentru operaţiuni de „intervenţie imediată”, speră să deschidă aproximativ 50 de clinici pentru tratarea Ebola în RDC.

„Este puţin dificil de accesat pentru că este o zonă rurală (...) şi un loc unde se ajunge cu greu, într-o ţară devastată de război, din păcate”, a declarat Marco Rubio.

„Vom investi mult efort acolo”, a promis el.

Statele Unite, sub preşedinţia lui Donald Trump, s-au retras oficial din OMS şi au redus finanţarea către Agenţia lor pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), care a fost puternic implicată în răspunsul la focarele anterioare de Ebola.

OMS a avertizat marţi cu privire la „amploarea şi viteza” epidemiei de Ebola, deja suspectată că a provocat peste 130 de decese şi care se răspândeşte în estul RDC.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
4
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
5
Laura Codruța Kovesi, după 7 ani la conducerea EPPO: „Toată lumea vrea o justiție...
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Digi Sport
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ebola
Misionarul american care s-a infectat cu virusul Ebola în Congo va fi tratat în Germania
Ebola Congo
ONU avertizează că epidemia de Ebola ar putea fi mai extinsă decât s-a constatat până acum
Ebola
Ebola. Crucea Roşie, la cel mai înalt nivel al său de intervenţie. Sunt trimise pe teren specialiști, dar și kituri de înmormântare
Măsuri Ebola
Directorul OMS e „profund îngrijorat de amploarea şi rapiditatea” epidemiei de Ebola. Măsuri luate fără a convoca comitetul de urgență
poluare aer sanatate mintala
Poluarea aerului, legată de depresie și anxietate. Cercetătorii avertizează asupra unui risc ignorat
Recomandările redacţiei
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au...
grafica cu omuleti asezati pe fisicuri de monede de inaltimi diferite
Noua lege a salarizării: puțin peste 50% din bugetari ar putea primi...
Russia's President Putin On Official Visit To China
Primire cu fast pentru Putin la Beijing, la scurt timp după vizita...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Două românce din Germania sunt date dispărute după ce blocul în care...
Ultimele știri
Trafic blocat pe DN 7, după ce un TIR încărcat cu băuturi energizante s-a răsturnat peste o mașină parcată
O tânără însărcinată este în stare gravă, după ce a fost târâtă circa 300 de metri de un cal
Conflictul între Pentagon şi Anthropic continuă. Administraţia Trump invocă riscuri pentru armata SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care vor simți totul mult mai intens în următoarele săptămâni. Venus a intrat în Rac și răscolește...
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Fratele lui Nicușor Bancu, interviu emoționant: „E o minune! S-a apucat de fotbal la 18 ani. Tata ar fi vrut...
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Ce surpriză le-a făcut Nadia Comăneci românilor în anul în care se celebrează o jumătate de secol de la...
Adevărul
Cazul șoferului „prins” cu aproape 700 km/h de un radar din Belgia. Amenda, contestată în instanță
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Lamine Yamal, în vacanță alături de un model! Câți ani ar avea noua parteneră
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
70 de ani, rochie mini și un zâmbet șarmant. Geena Davis, impresionantă la premiera „The Boroughs” în Los...
Adevarul
„Îi este frică și nu vrea să-și asume riscuri”. Un important propagandist rus cere răsturnarea lui Putin. Pe...
Newsweek
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...