Planul Iran de a impune o taxă de până la 2 milioane de dolari petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz ridică temeri privind un precedent periculos pentru comerțul global cu energie. Un astfel de „punct de taxare” permanent ar putea majora costurile de transport, influența prețul petrolului și transforma unul dintre cele mai importante coridoare energetice ale lumii într-un instrument geopolitic, scrie The Guardian.

A doua rundă de negocieri de pace între SUA și Iran a avut loc joi, pe fondul unor noi atacuri asupra petrolierelor din strâmtoarea Ormuz și al blocadei impuse de SUA asupra navelor iraniene care tranzitează această rută comercială crucială.

Viitorul acestei strâmtori înguste - precum și restricțiile impuse programului nuclear al Iranului - a fost în centrul discuțiilor, după ce blocada de facto impusă de Teheran asupra petrolierelor și gazierelor care tranzitează strâmtoarea a determinat creșterea prețurilor la energie.

Planul Iranului de a menține controlul asupra strâmtorii prin perceperea unei taxe de 2 milioane de dolari de la fiecare petrolier care trece a stârnit îngrijorări că „punctul de taxare al Teheranului” pentru petrolul din Orientul Mijlociu ar putea duce la prețuri mai mari în anii următori.

Ce solicită Teheranul companiilor de transport maritim?

Conform unor rapoarte, planul de pace în 10 puncte al Teheranului include o cerință potrivit căreia Iranul și Omanul vor avea libertatea de a percepe o taxă de până la 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care tranzitează strâmtoarea. Iranul a sugerat că acești bani ar urma să fie folosiți pentru reconstrucție.

Sugestia conform căreia trecerea în siguranță prin strâmtoarea îngustă ar fi permisă doar sub controlul armatei iraniene a fost condamnată cu vehemență de Washington DC și de analiștii economici, arată The Guardian.

Planul a fost testat de Iran la începutul acestei luni. Conform rapoartelor, Teheranul a impus petrolierelor care doreau să treacă prin strâmtoare să furnizeze detalii privind încărcătura navei, destinația și proprietarul final, înainte de a achita o taxă de cel puțin 1 dolar pe baril.

Pentru petrolierele care transportă, de obicei, 2 milioane de barili de petrol, taxa pentru un singur tranzit era de 2 milioane de dolari, plătibilă în yuani chinezești sau într-o criptomonedă. Odată aprobat, ambarcațiunile Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) escortau petrolierul prin strâmtoare pe o rută îngustă desemnată, aproape de coasta de sud a Iranului.

Până în prezent, nave din Malaezia, China, Egipt, Coreea de Sud și India s-au numărat printre cele cărora li s-a permis trecerea. Nu este clar dacă au plătit o taxă Iranului pentru a face acest lucru.

Este legal?

Acest sistem se află în opoziție directă cu Convenția ONU privind dreptul mării, cunoscută uneori sub numele de UNCLOS, care conferă navelor dreptul de trecere fără obstacole prin peste 100 de strâmtori din întreaga lume, inclusiv strâmtoarea Ormuz.

Aproximativ 170 de țări și UE au ratificat UNCLOS, care este considerată în general drept drept internațional cutumiar. Dar Iranul și SUA nu au făcut acest lucru. Cu toate acestea, SUA au clarificat faptul că contestă dreptul Iranului de a controla strâmtoarea.

Există, de asemenea, problema sancțiunilor. Iranul a fost supus mai multor niveluri complexe de sancțiuni din partea unor țări, inclusiv SUA și Marea Britanie, încă din anii 1970, ceea ce ar exclude ca orice companie maritimă occidentală importantă să efectueze plăți către IRGC.

Care este impactul asupra costurilor?

Adăugarea unei sume de 1 dolar la costul fiecărui baril de țiței care traversează strâmtoarea ar putea genera costuri suplimentare de 20 de milioane de dolari pe zi pentru piață, sau 7 miliarde de dolari pe an, pe baza fluxurilor de petrol și gaze dinaintea crizei pe această rută comercială. Aceasta este o sumă relativ mică în contextul unei piețe globale evaluate la 3 trilioane de dolari anul trecut.

În plus, există și îndoieli cu privire la posibilitatea revenirii la volumele de trafic dinaintea crizei în cadrul acestui regim. Însă experții au afirmat că costul financiar al utilizării strâmtorii va crește probabil mult peste valoarea taxei de trecere.

Companiile de transport maritim vor percepe probabil tarife mai mari pentru utilizarea tancurilor lor pe o rută unde riscul de atac este substanțial mai mare. Este probabil ca și asiguratorii să perceapă prime mai mari. Marinarii care operează aceste petroliere - care vor fi văzut greutățile celor blocați pe navele eșuate - au dreptul la o remunerație dublă în timp ce lucrează într-o zonă desemnată ca fiind periculoasă.

Se așteaptă ca cel mai mare impact asupra costurilor energetice să se resimtă pe piețele mondiale de petrol, ceea ce necesită revenirea la normal a fluxurilor prin strâmtoare pentru ca prețurile dinaintea crizei să revină.

Cum ar afecta o taxă de trecere prețurile globale ale petrolului?

Închiderea de facto a strâmtorii, pe care odinioară tranzitau aproximativ 20 de milioane de barili de petrol și gaze pe zi, a redus exporturile din regiune cu aproximativ 10 milioane de barili pe zi și a determinat o creștere bruscă a prețurilor petrolului. Prețul țițeiului Brent a urcat de la puțin sub 70 de dolari pe baril anul trecut la maxime de 119 dolari pe baril pe piața futures și la maxime record de aproape 150 de dolari pe baril pentru încărcăturile fizice.

Analiștii de piață sugerează că o reducere susținută a ofertei va menține prețurile pe piața petrolului la un nivel mai ridicat pentru o perioadă mai lungă. Unii sugerează că prețurile de aproximativ 100 de dolari pe baril ar putea rămâne valabile pentru cea mai mare parte a acestui an, prețurile mai ridicate persistând până în 2027.

Acest lucru se datorează faptului că, deși unele volume de petrol și gaze din Golf au fost redirecționate folosind conductele limitate ale regiunii, există îndoieli cu privire la capacitatea statelor petroliere din Orientul Mijlociu de a reveni la volumele de transport dinaintea crizei, deoarece infrastructura a fost avariată și va dura ceva timp până la redeschiderea câmpurilor închise.

Între timp, costurile mai mari, riscul juridic complicat și temerile sporite legate de securitate sugerează că comercianții de petrol ar evita mai degrabă să cumpere țiței din Golf, chiar dacă tranzitul ar fi permis sub controlul Iranului.

Ce înseamnă acest lucru pentru Iran?

Taxele de la „bariera de la Teheran” ar permite IRGC să-și reconstruiască armata și ar oferi o linie de salvare pentru economia iraniană paralizată. Controlul strâmtorii ar permite, de asemenea, Teheranului să reia exporturile de petrol, elementul vital al economiei iraniene, care s-au oprit complet după blocada americană asupra porturilor iraniene.

Influența pe termen lung asupra strâmtorii promite venituri care ar contribui la reconstrucția infrastructurii și a economiei țării. Aproximativ 2 milioane de oameni din Iran și-au pierdut locurile de muncă, întrucât războiul a obligat fabricile, comercianții cu amănuntul și întreprinderile să își închidă porțile, potrivit lui Gholamhossein Mohammadi, viceministrul muncii și securității sociale al țării. Experții consideră că aceasta este probabil o estimare prudentă.

Între timp, întreruperea accesului la internet în Iran costă economia cel puțin 50 de trilioane de riali (n.r. 35 de milioane de dolari) pe zi, potrivit lui Sattar Hashemi, ministrul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Are vreo importanță taxa de trecere pentru economia globală?

Economiștii de la think-tank-ul belgian Bruegel au estimat că economia mondială „abia ar observa taxa” dacă Teheranul ar reuși să păstreze controlul asupra strâmtorii.

Costul suplimentar ar trebui suportat de producătorii de petrol din Golf, care ar ajunge probabil să plătească aproximativ 80% până la 95% din costul total, sau până la 14 miliarde de dolari pe an pentru transporturile de petrol, potrivit Bruegel. Acest lucru ar însemna că prețul mondial al petrolului ar crește cu doar aproximativ 0,05 până la 0,40 dolari pe baril în comparație cu nivelul dinainte de război, estimează think tank-ul.

Dar precedentul ar ridica îngrijorări și mai grave dacă ar contribui la legitimarea confiscării de către Iran a unei căi navigabile internaționale și ar împiedica revenirea fluxurilor de țiței la normele de dinaintea crizei.

Citește și:

UE riscă un conflict cu SUA din cauza unui proiect energetic din Balcani legat de apropiați ai lui Donald Trump

Experții au avertizat asupra consecințelor pe scară largă pentru economia globală dacă strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Închiderea a fost deja descrisă drept cea mai gravă criză a aprovizionării cu energie din istorie de către directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, care a afirmat că situația este „absurdă, dar reală”.

Orice escaladare suplimentară a conflictului din Iran ar putea declanșa o recesiune globală, iar Fondul Monetar Internațional a declarat că se preconizează ca economia Regatului Unit să fie afectată mai grav decât cea a oricărei alte țări din G7.

Editor : C.A.