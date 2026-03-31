Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Penatgonului. Scopul campaniei

Statele Unite au ordonat tuturor ambasadelor și consulatelor americane din întreaga lume să lanseze campanii coordonate împotriva propagandei străine și recomandă platforma X a lui Elon Musk ca instrument „inovator”, scrie The Guardian, care a obținut o telegramă semnată de secretarul de stat Marco Rubio, cu instrucțiuni în acest sens.

Telegrama, semnată luni de secretarul de stat Marco Rubio și obținută de Guardian, sugerează ca ambasadele și consulatele SUA să colaboreze cu unitatea de operațiuni psihologice a armatei americane pentru a aborda problema dezinformării.

Documentul prezintă un set cuprinzător de instrucțiuni privind modul în care personalul ambasadelor ar trebui să riposteze împotriva a ceea ce descrie ca eforturi străine coordonate de subminare a intereselor americane în străinătate.

Aceasta survine într-un moment în care Statele Unite se află în război cu Iranul, al cărui guvern operează de zeci de ani unul dintre cele mai sofisticate și prolifice aparate de dezinformare de stat din lume, și în timp ce operațiunile de influență rusești și chineze continuă să vizeze aliații americani din Europa, Asia și America Latină.

Cinci obiective

Telegrama dă instrucțiuni ambasadelor și consulatelor să urmărească cinci obiective generale: combaterea mesajelor ostile, extinderea accesului la informații, demascarea comportamentului adversarilor, amplificarea vocilor locale care susțin interesele americane și promovarea a ceea ce se numește „povestirea istoriei Americii”.

Ambasadelor li se cere să recruteze influenceri locali, academicieni și lideri ai comunităților din străinătate pentru a difuza mesaje de contrapropagandă, o abordare menită să facă ca narațiunile finanțate de SUA să pară spontane la nivel local, mai degrabă decât dirijate de la centru, mai scrie The Guardian.

„Aceste campanii urmăresc să arunce vina asupra Statelor Unite, să semene diviziune între aliați, să promoveze viziuni alternative asupra lumii, contrare intereselor Americii, și chiar să submineze interesele economice și libertățile politice americane”, se arată în telegramă.

„Folosind platforme digitale, mass-media controlată de stat și operațiuni de influențare, acestea reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale a SUA și alimentează ostilitatea față de interesele americane.”

Colaborare cu Pentagonul

În mod deosebit, telegrama le cere birourilor diplomatice să-și coordoneze activitatea cu direcția de „Operațiuni Psihologice ale Departamentului de Război” – unitatea militară cunoscută mai ales sub numele de Miso, sau Operațiuni de Sprijin Informațional Militar, fostă Psyop, care face parte din Pentagon.

Departamentul de Stat nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Nu este obișnuit ca Departamentul de Stat să combine în mod deschis diplomația publică cu operațiunile psihologice militare, mai notează The Guardian. Însă încercările de a combate dezinformarea străină nu sunt o noutate, deși administrațiile anterioare au finanțat-o prin intermediul Centrului de Angajament Global, care și-a pierdut finanțarea chiar înainte ca Donald Trump să revină la putere.

Anul trecut, FBI-ul și-a dizolvat grupul de lucru pentru influența străină, iar Departamentul de Stat a închis Centrul de combatere a manipulării și interferenței informațiilor străine.

Elon Musk, din nou util

Telegrama susține, de asemenea, platforma X a lui Elon Musk – în special funcția sa „Community Notes” – ca un instrument „inovator” și „bazat pe crowdsourcing” pentru a elimina dezinformarea în „contracararea operațiunilor de propagandă antiamericană fără a compromite libertatea de exprimare sau confidențialitatea”.

Această susținere vine în contextul în care Uniunea Europeană a amendat deja X cu 120 de milioane de euro (137,5 milioane de dolari) în temeiul Legii privind serviciile digitale pentru practici înșelătoare – prima astfel de amendă în temeiul legii – și a deschis anchete suplimentare cu privire la instrumentele de IA și algoritmii de recomandare ai platformei.

Musk, care deține X, a avut un rol consultativ foarte influent în administrația Trump prin intermediul așa-numitului Departament pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE).

Telegrama dă, de asemenea, instrucțiuni personalului ambasadelor să se asigure că asistența externă a SUA este prezentată în mod vizibil, îndemnând reprezentanțele consulare să utilizeze „o prezentare proeminentă, cu steagul în prim-plan”, astfel încât publicul străin să știe când ajutorul sau programele provin de la guvernul american.

În plus, birourile și ambasadele din întreaga lume sunt îndemnate să sporească disponibilitatea știrilor internaționale și a analizelor independente traduse în limbile locale, încredințând, de fapt, ambasadelor sarcina de a deveni centre de distribuție pentru mass-media în limbi străine în țările în care, după cum menționează telegrama, „propaganda antiamericană este omniprezentă sau unde informația este restricționată”.

Peste 700 de „spații americane” – centrele culturale, bibliotecile și centrele de schimb finanțate de guvernul SUA în țări din întreaga lume – urmează să fie repoziționate, conform îndrumărilor, ca platforme de informații necenzurate și promovate în mod explicit ca „zone” de libertate de exprimare.

