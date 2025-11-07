Live TV

Marea Britanie, acuzată că a respins planurile de prevenire a unui genocid în Sudan. „Atrocitățile sunt o alegere politică”

Data publicării:
Britain's Prime Minister Keir Starmer
Foto: Keir Starmer, premierul britanic / Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul Marii Britanii a respins planurile de prevenire a atrocităților în Sudan, deși serviciile de informații avertizaseră asupra riscului unui posibil genocid la El Fasher, potrivit unui raport obținut de The Guardian. Oficialii de la Londra au ales cea mai puțin ambițioasă variantă dintre cele patru propuse, invocând constrângeri bugetare, la câteva luni înainte ca forțele paramilitare Rapid Support Forces (RSF) să cucerească orașul și să declanșeze masacre motivate etnic. Decizia, criticată de organizațiile pentru drepturile omului, ridică semne de întrebare asupra angajamentului Regatului Unit față de prevenirea crimelor împotriva umanității în Darfur.

Luna trecută, El Fasher a fost cucerit de forțele paramilitare Rapid Support Forces (RSF), care au declanșat imediat masacre și violuri motivate etnic. Mii de locuitori ai orașului sunt dați dispăruți.

Un document intern al guvernului britanic, redactat anul trecut, detalia patru scenarii pentru intensificarea „protecției civililor, inclusiv prevenirea atrocităților” în Sudan. Printre acestea se afla și instituirea unui „mecanism internațional de protecție” menit să apere populația de crime împotriva umanității și de violențe sexuale.

Totuși, din cauza reducerilor de buget, Ministerul de Externe britanic (FCDO) a ales „varianta cea mai puțin ambițioasă” pentru protejarea civililor sudanezi.

Un raport datat octombrie 2025, care consemnează decizia, precizează: „Având în vedere constrângerile bugetare, [Regatul Unit] a optat pentru cea mai puțin ambițioasă abordare în privința prevenirii atrocităților, inclusiv a violenței sexuale legate de conflict.”

Shayna Lewis, specialistă în Sudan din cadrul organizației americane pentru drepturile omului Paema (Preventing and Ending Mass Atrocities), a declarat:

„Atrocitățile nu sunt dezastre naturale – sunt o alegere politică și pot fi prevenite dacă există voință politică. Decizia FCDO de a adopta cea mai puțin ambițioasă strategie arată lipsa de prioritate pe care acest guvern o acordă prevenirii atrocităților la nivel global. Acum, guvernul britanic este complice la genocidul în curs împotriva populației din Darfur.”

Abordarea Marii Britanii față de conflictul din Sudan este considerată crucială și pentru că țara deține rolul de „penholder” pentru Sudan în cadrul Consiliului de Securitate al ONU – adică gestionează inițiativele legate de acest conflict, care a generat cea mai mare criză umanitară din lume.

Detalii despre opțiunile analizate apar și într-o evaluare a asistenței britanice acordate Sudanului între 2019 și jumătatea anului 2025, realizată de Liz Ditchburn, șefa Comisiei Independente pentru Controlul Ajutorului Umanitar (ICAI).

Raportul arată că planul cel mai ambițios de prevenire a atrocităților nu a fost implementat din cauza „limitărilor privind resursele și personalul”. Documentul menționează că echipa britanică din Sudan „nu avea capacitatea de a gestiona un program nou și complex”, motiv pentru care oficialii au ales „a patra – și cea mai puțin ambițioasă – opțiune”, care presupunea alocarea a 10 milioane de lire sterline suplimentare către Comitetul Internațional al Crucii Roșii (ICRC) și alte organizații pentru activități de protecție.

Raportul mai subliniază că restricțiile bugetare au afectat capacitatea Regatului Unit de a proteja mai eficient femeile și fetele, într-un conflict marcat de violențe sexuale generalizate.

„Reducerea fondurilor a limitat capacitatea Marii Britanii de a sprijini măsuri de protecție mai solide în Sudan – inclusiv pentru femei și fete”, se precizează în document.

O inițiativă dedicată sprijinirii femeilor sudaneze ar urma, potrivit raportului, să fie implementată abia „pe termen mediu sau lung, începând cu 2026.”

Sarah Champion, președinta Comisiei parlamentare pentru dezvoltare internațională, a afirmat că prevenirea atrocităților ar trebui să fie o componentă esențială a politicii externe britanice.

„Sunt profund îngrijorată că, în goana după economii, unele servicii esențiale sunt tăiate. Prevenirea și intervenția timpurie ar trebui să fie în centrul activității FCDO, dar, din păcate, sunt adesea tratate ca un ‘lux’.”

Ea a adăugat că, într-o perioadă de reduceri masive ale bugetelor pentru ajutor extern, această abordare este „periculos de mioapă.”

Totuși, evaluarea lui Ditchburn menționează și aspecte pozitive: „Regatul Unit a demonstrat o conducere politică credibilă și o capacitate solidă de coordonare pe tema Sudanului, însă impactul său a fost limitat de atenția politică inconsistentă.”

Surse britanice au precizat că ajutorul oferit de Londra „face o diferență reală pe teren”, cu peste 120 de milioane de lire sterline acordate Sudanului, și că guvernul lucrează împreună cu parteneri internaționali pentru restabilirea păcii.

Aceste surse au amintit și o declarație recentă a Marii Britanii la Consiliul de Securitate al ONU, prin care s-a promis că „lumea va trage la răspundere conducerea RSF pentru crimele comise de forțele sale”.

Forțele RSF neagă acuzațiile privind atacurile asupra civililor.

Citește și: Spitale devenite „abatoare umane”: Sute de civili au fost uciși de rebeli în Sudan, după căderea ultimului bastion al armatei în Darfur

