Live TV

Maria Corina Machado nu va putea primi personal premiul Nobel pentru Pace, la ceremonia de la Oslo

Data publicării:
Venezuela's opposition leader Maria Corina Machado during a virtual press conference
Venezueleana María Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025. Foto: Reuters

Lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace din acest an, nu va primi personal premiul la ceremonia de decernare care are loc miercuri de la Oslo, a declarat miercuri directorul Institutului Nobel din Norvegia. Fiica ei va participa la eveniment și va primi premiul în locul mamei sale. Locul în care se află Machado în prezent nu este cunoscut.

Machado, în vârstă de 58 de ani, urma să primească premiul în cadrul unei ceremonii la sediul municipalității din Oslo, în prezența regelui Harald, a reginei Sonja și a mai multor lideri latino-americani, inclusiv președintele argentinian Javier Milei și președintele ecuadorian Daniel Noboa. Ceremonia începe la ora 13:00 (12:00 GMT), transmit Reuters și AFP preluate de Agerpres.

Machado face obiectul unei interdicții de călătorie de un deceniu impusă de autoritățile din țara sa natală și a petrecut mai mult de un an ascunsă.

Citește și: María Corina Machado va fi considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a ridica Premiul Nobel pentru Pace de la Oslo

„Din păcate, ea nu se află în Norvegia și nu va urca pe scena Primăriei Oslo la ora 13:00, când începe ceremonia”, a declarat Kristian Berg Harpviken, directorul institutului și secretarul permanent al organismului de acordare a premiilor, pentru postul de televiziune NRK.

Întrebat unde se află, Harpviken a spus: „Nu știu”.

Ceremonia va avea loc totuși: când un laureat nu poate participa, un membru apropiat al familiei sale vine de obicei pentru a primi premiul și a ține discursul în locul laureatului. În acest caz, va fi fiica opozantei venezuelene, Ana Corina Sosa Machado, a menționat Harpviken.

Citește și: „Vrăjitoarea diabolică a sayonei”. Cum vorbeşte președintele Venezuelei despre despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
Digi Sport
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
María Corina Machado va fi considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a ridica Premiul Nobel pentru Pace de la Oslo
venezuela nicolas maduro
„Vrăjitoarea diabolică a sayonei”. Cum vorbeşte președintele Venezuelei despre despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace
donald trump
Maria Corina Machado l-a sunat pe Donald Trump. Ce i-a spus laureata premiului Nobel pentru Pace liderului SUA
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a transmis lui Trump după ce a câștigat premiul
Maria Corina Machado
„Nu am cuvinte”. Momentul emoționant în care Maria Corina Machado este anunțată că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Recomandările redacţiei
ccr
Autoritățile locale pot crește impozitele pe case și mașini. CCR a...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina...
tir
Trafic rutier blocat pe autostrada A3, după ce un TIR încărcat cu...
intrarea in sala CCR
CCR discută astăzi sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile...
Ultimele știri
ISW dezvăluie cât teritoriu au cucerit rușii în Ucraina în 2025: „83 de soldați ruși morți sau răniți pe kilometru pătrat”
Aleksandr Dughin a fost pus pe lista sancţiunilor în Marea Britanie. Ce entități mai sunt vizate de Ministerul de Externe de la Londra
Cum poate ajunge România exportator de ouă în Israel. Ce au verificat inspectorii sanitar-veterinari veniți în țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Statul român, dator cu bani la David Popovici: „E greu când nu ești recompensat!”. Ce sumă așteaptă campionul...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Adevărul
Bătălia care a schimbat fața războiului. Trucul folosit de apărători pentru a-i depista pe rușii deghizați în...
Playtech
Vortexul polar slăbește rapid: ce înseamnă pentru iarna 2025–2026. Când vine gerul cu adevărat
Digi FM
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
Billy Ray Cyrus a reacționat dur după ce o femeie a susținut în instanță că este mama biologică a lui Miley...
Film Now
Jennifer Lawrence este adepta operațiilor estetice. Intervenția la care vrea să apeleze înainte de a filma...
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate...
Newsweek
Sprijin la pensie pentru pensionarii care au luat credit și le e greu să îl plătească. Lege în Senat
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț