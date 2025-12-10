Maria Corina Machado nu va putea primi personal premiul Nobel pentru Pace, la ceremonia de la Oslo

Lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace din acest an, nu va primi personal premiul la ceremonia de decernare care are loc miercuri de la Oslo, a declarat miercuri directorul Institutului Nobel din Norvegia. Fiica ei va participa la eveniment și va primi premiul în locul mamei sale. Locul în care se află Machado în prezent nu este cunoscut.

Machado, în vârstă de 58 de ani, urma să primească premiul în cadrul unei ceremonii la sediul municipalității din Oslo, în prezența regelui Harald, a reginei Sonja și a mai multor lideri latino-americani, inclusiv președintele argentinian Javier Milei și președintele ecuadorian Daniel Noboa. Ceremonia începe la ora 13:00 (12:00 GMT), transmit Reuters și AFP preluate de Agerpres.

Machado face obiectul unei interdicții de călătorie de un deceniu impusă de autoritățile din țara sa natală și a petrecut mai mult de un an ascunsă.

Citește și: María Corina Machado va fi considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a ridica Premiul Nobel pentru Pace de la Oslo

„Din păcate, ea nu se află în Norvegia și nu va urca pe scena Primăriei Oslo la ora 13:00, când începe ceremonia”, a declarat Kristian Berg Harpviken, directorul institutului și secretarul permanent al organismului de acordare a premiilor, pentru postul de televiziune NRK.

Întrebat unde se află, Harpviken a spus: „Nu știu”.

Ceremonia va avea loc totuși: când un laureat nu poate participa, un membru apropiat al familiei sale vine de obicei pentru a primi premiul și a ține discursul în locul laureatului. În acest caz, va fi fiica opozantei venezuelene, Ana Corina Sosa Machado, a menționat Harpviken.

Citește și: „Vrăjitoarea diabolică a sayonei”. Cum vorbeşte președintele Venezuelei despre despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace

Editor : Ana Petrescu