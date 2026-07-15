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Maria Zaharova amenință statele europene că pot deveni „ținte legitime” pentru Rusia

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Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al MAE rus. Sursa foto: Profimedia Images
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Rusia a declarat, miercuri, că orice forţă multinaţională trimisă de aliaţii Kievului pentru a fi desfăşurată în Ucraina în cazul încheierii unui acord de pace ar fi „inacceptabilă” și ar deveni o „țintă militară legitimă” pentru Moscova, relatează Reuters.

Aliaţii occidentali din Coaliţia Voinţei, formată din peste 35 de ţări care au promis sprijin Ucrainei în faţa agresiunii Rusiei, s-au întâlnit la Paris săptămâna aceasta. Ei şi-au reafirmat intenţia de a desfăşura o astfel de forţă după încheierea ostilităţilor, pentru a oferi asigurări Ucrainei şi pentru a o ajuta să-şi refacă forţele.

Ei au spus, de asemenea, că în lunile următoare vor avea loc exerciţii pentru a demonstra capacitatea de acţiune a forţei planificate, cunoscută sub numele de Forţa Multinaţională pentru Ucraina (MNF-U).

„În acest context, am dori să reiterăm că desfăşurarea oricăror contingente militare din ţările aşa-numitei Coaliţii a Voinţei în Ucraina este inacceptabilă pentru ţara noastră”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„Repet: aceasta ar echivala, de facto, cu o intervenţie străină şi o escaladare a ameninţărilor la adresa securităţii Rusiei. Am considera astfel de unităţi drept ţinte militare legitime”, a mai spus ea.

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Editor : C.L.B.

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