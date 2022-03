Marile companii occidentale pleacă din Rusia. BMW, Ford și Apple și-au anunțat retragerea, după Audi și General Motors

Mai multe mari companii ale lumii au anunțat că nu vor mai furniza produse pe piața rusă și că își încetează producția în această țară. Printre companiile care renunță la piața rusească după ce Putin a inițiat un război de agresiune împotriva Ucrainei se numără BMW, Ford și Apple. Anterior, Audi și General Motors au făcut anunțuri similare.

„Suntem profund îngrijorați cu privire la invazia rusească a Ucrainei și suntem alături de toți oamenii care suferă din această cauză și ca urmare a violențele. Susținem toate eforturile umanitare de furnizare de ajutor în această criză a refugiaților și facem tot ce putem pentru a sprijini echipele noastre din regiune.

Am hotărât un număr de acțiuni ca răspuns la invazie. Am întrerupt toate vânzările de produse în Rusia. Săptămâna trecută, am oprit toate exporturile în țară. Apple Pay și alte servicii au fost limitate în Rusia. RT și Sputnik nu mai sunt disponibile pe App Store în afara Rusiei.

Am oprit inclusiv funcțiile de urmărire a traficului și incidentelor pe Apple Mapps în Ucraina, ca măsură de siguranță și de precauție pentru cetățenii ucraineni.

Vom evalua situația și suntem într-o comunicare constantă cu guvernele afectate de acțiunile pe care le facem. Ne alăturăm tuturor celor care cer să se ajungă la pace”, a transmis Apple.

De asemenea, și Ford își suspendă operațiunile în Rusia, cu efect imediat, a anunțat marți compania, potrivit CNN. Producătorul auto deține o participație de 50% în Ford Sollers, o societate mixtă între producătorul auto american și compania rusă Sollers.

Ford a anunțat, în plus, și că va dona 100.000 de dolari către Global Giving Ukraine Relief Fond, pentru toți ucrainenii și familiile ucrainene care au fost forțați să plece din casele lor ca urmare a agresiunii rusești.

„Având în vedere situația, am informat astăzi partenerii noștri JV că ne suspendăm operațiunile în Rusia, cu efect imediat, până la o nouă notificare”, au spus reprezentanții Ford în declarația lor.

Producătorul auto german BMW a anunțat, de asemenea, marți, că oprește exporturile în Rusia dar și că își înterupe producția în această țară, conform Reuters.

„Având în vedere actuala situație geopolitică, sistăm producția locală în Rusia și exporturile pe piața rusă”, a anunțat BMW.

Săptămâna trecută, și companiile auto Audi și General Motors au anunțat că nu vor mai livra pe piața rusă.

Editor : Adrian Dumitru