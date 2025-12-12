Live TV

Marina britanică a vânat un submarin rusesc timp de trei zile în Canalul Mânecii

submarin rusesc krasnodar urmarit de o nava britanica in canalul manecii
Marina Regală a anunțat că este pregătită să „lanseze operaţiuni antisubmarin” dacă Krasnodar se va scufunda. Sursă foto: Royal Navy
Marina Regală a vânat trei zile un submarin rusesc care naviga în Canalul Mânecii, a anunţat aceasta joi, într-un moment în care Regatul Unit acţionează pentru consolidarea luptei sale împotriva acestei ameninţări.

O navă de aprovizionare a marinei britanice, echipată cu un elicopter la bord, a fost desfăşurată pentru a urmări submarinul Krasnodar, extrem de silenţios din clasa Kilo, şi remorcherul Altay.

Aceste nave ruseşti au sosit prin Marea Nordului şi au trecut prin Strâmtoarea Dover pentru a intra în Canalul Mânecii.

Marina Regală, care nu a precizat când a avut loc urmărirea, a indicat într-un comunicat că este pregătită să „lanseze operaţiuni antisubmarin” dacă Krasnodar se va scufunda, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Cu toate acestea, Krasnodar a rămas la suprafaţă pe tot parcursul operaţiunii, în ciuda condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Odată ce a ajuns în apropierea insulei Ouessant, în largul coastelor de nord-vest ale Franţei, britanicii au predat operaţiunea unui aliat NATO.

Al doilea submarin rusesc

Armata britanică efectuase deja o operaţiune de urmărire similară în iulie, după ce a reperat submarinul rusesc Novorosiisk în apele sale teritoriale.

Secretarul britanic al apărării, John Healey, a anunţat luni lansarea unui program de milioane de lire sterline pentru a îmbunătăţi capacităţile Marinei Regale în faţa „ameninţărilor subacvatice” ale Moscovei.

Potrivit Londrei, activitatea submarinelor ruseşti în apele britanice a crescut cu 30% în ultimii doi ani.

Regatul Unit şi Norvegia au semnat un acord de cooperare la începutul lunii decembrie pentru a opera în comun o flotă de fregate cu scopul de a „vâna” aceste submarine în Atlanticul de Nord.

Avertisment pentru parlamentarii britanici

Joi, preşedinta Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, le-a scris o scrisoare parlamentarilor britanici, avertizându-i că tentativele de phishing ale actorilor ruşi pe WhatsApp şi alte aplicaţii de mesagerie sunt în creştere.

Aceste atacuri vizează să inducă în eroare deputaţii pentru a partaja informaţii sensibile sau compromiţătoare.

National Cyber Security Centre din Regatul Unit a afirmat joi că „lucrează cu parteneri din guvern şi Parlament ca răspuns la vizarea recentă a aplicaţiilor de mesagerie comerciale, în special Signal şi WhatsApp”.

